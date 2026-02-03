Ministarstvo odbrane: Redovna ispitivanja u kasarni Žarkovo od danas do petka 6. februara

Vojnotehnički institut (VTI) sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja od danas do petka, 6. februara 2026. godine, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Ispitivanja će biti vršena u kasarni "Žarkovo" u Beogradu."Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", piše u saopštenju.