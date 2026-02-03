SSP Ćuprija: Građani više od 10 dana nemaju vode, dok vlast deli kalendare sa Vučićevim likom

Beta pre 26 minuta

 Predsednik Opštinskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Ćuprija Slobodan Milašinović saopštio je danas da su građani Ćuprije više od deset dana bez pijaće vode, a da lokalna vlast deli kalendare s likom predsednika Srbije Aleksandrom Vučićem.

Dodao je da je voda na česmama zamućena i nebezbedna za upotrebu, a da predsednica opštine i njen zamenik, po gradu dele kalendare sa likom Vučića i potpisom "Opštinski odbor Srpska napredna stranka Novi Beograd".

"Umesto hitne i adekvatne reakcije, obezbeđena je samo jedna cisterna pijaće vode za ceo grad, što je sramno i nedovoljno. Jedna cisterna za građane, ali zato tri SNS štanda za još jedno obmanjivanje", naveo je on.

(Beta, 03.02.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićSSPĆuprijaSrpska napredna strankaLokalna vlast

