Ubijen jedan od sinova Moamera el Gadafija

Saif el Islam Gadafi, jedan od sinova pokojnog libijskog lidera Moamera el Gadafija, kojeg je Međunarodni krivični sud (MKS) tražio zbog zločina protiv čovečnosti, ubijen je, saopštio je danas njegov savetnik, preneli su lokalni mediji u Libiji.

Dugo smatran potencijalnim naslednikom svog oca pre pada režima 2011. godine, 53-godišnjaka su ubila četvorica naoružanih ljudi, rekao je Abdulah Otman Abdurahim za libijsku televiziju al Ahrar.

"Upali su u rezidenciju Saifa el Islama Gadafija nakon što su onesposobili bezbednosne kamere, a zatim ga pogubili", dodao je savetnik.

"Saif el Islam je pao kao mučenik", rekao je njegov rođak, Hamid Gadafi za istu televiziju i dodao da nema dodatnih informacija.

Prema pisanju nekoliko medija, Gadafijev sin je umro južno od grada Zintan u zapadnom delu Libije.

Saif el Islam je negovao imidž umerenog čoveka i reformatora. Ta reputacija se srušila kada je na početku pobune obećao krvoproliće, podsetili su francuski mediji.

Tražen od MKS-a zbog zločina protiv čovečnosti, uhapšen je na jugu Libije. Dugo je bio u pritvoru u Zintanu, a 2015. godine osuđen je na smrt posle suđenja pre nego što je dobio amnestiju.

Od smrti Moamera Gadafija 2011. godine, Libijom upravljaju dve rivalske vlade - Vlada nacionalnog jedinstva Abdelhamida Dbeibaha na zapadu Libije koju priznaju UN, a druga je na istoku u Bengaziju i nju podržava maršal Halifa Haftar.

(Beta, 03.02.2026)