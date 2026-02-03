Petrohemija ponovo pokreće proizvodnju: Postrojenja u Pančevu startuju od 5. februara

Blic pre 6 sati
Petrohemija ponovo pokreće proizvodnju: Postrojenja u Pančevu startuju od 5. februara
Početak rada postrojenja planiran je za 5. februar, uz poštovanje ekoloških i bezbednosnih standarda Tokom zastoja izvedene su remontne aktivnosti za pouzdaniji rad postrojenja U HIP-Petrohemiji u Pančevu započete su predstartne aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja rada proizvodnih postrojenja, a početak rada je planiran od 5. februara, objavila je danas Petrohemija. Proces starta Petrohemije, nakon dva meseca zastoja započetog nakon obustave rada Rafinerije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Petrohemija, koja je u vlasništvu NIS-a, počinje da radi od 5. februara

Petrohemija, koja je u vlasništvu NIS-a, počinje da radi od 5. februara

Bloomberg Adria pre 4 sati
Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

N1 Info pre 5 sati
Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

Biznis.rs pre 5 sati
Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

NIN pre 6 sati
Petrohemija u Pančevu počinje sa radom: kraj dvomesečne obustave

Petrohemija u Pančevu počinje sa radom: kraj dvomesečne obustave

Mondo pre 6 sati
U Petrohemiji počele aktivnosti za uspostavljanje proizvodnje, početak rada planiran od 5. februar

U Petrohemiji počele aktivnosti za uspostavljanje proizvodnje, početak rada planiran od 5. februar

Euronews pre 5 sati
Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

Nova ekonomija pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoPetrohemija

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Danas pre 2 sata
Lufthansa ove godine uvodi u promet 25 novih zrakoplova

Lufthansa ove godine uvodi u promet 25 novih zrakoplova

SEEbiz pre 18 minuta
Njemačka država preuzima 25,1% udjela u operatoru elektroenergetske mreže TenneT Germany

Njemačka država preuzima 25,1% udjela u operatoru elektroenergetske mreže TenneT Germany

SEEbiz pre 8 minuta
Primož Dolenc izabran za novog guvernera Banke Slovenije

Primož Dolenc izabran za novog guvernera Banke Slovenije

SEEbiz pre 3 minuta
Zijin povećava udeo u Stricklandu dok projekat zlata u Srbiji napreduje

Zijin povećava udeo u Stricklandu dok projekat zlata u Srbiji napreduje

Bloomberg Adria pre 28 minuta