Petrohemija ponovo pokreće proizvodnju: Postrojenja u Pančevu startuju od 5. februara

Početak rada postrojenja planiran je za 5. februar, uz poštovanje ekoloških i bezbednosnih standarda Tokom zastoja izvedene su remontne aktivnosti za pouzdaniji rad postrojenja U HIP-Petrohemiji u Pančevu započete su predstartne aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja rada proizvodnih postrojenja, a početak rada je planiran od 5. februara, objavila je danas Petrohemija. Proces starta Petrohemije, nakon dva meseca zastoja započetog nakon obustave rada Rafinerije