KRIK: Komandantu SAJ-a čovek osuđen za pokušaj ubistva gradi vilu vrednu 400.000 evra

Novi komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić postao je vlasnik vile u novom prestižnom naselju „Avalske doline” koja vredi više od 400.000 evra, otkriva KRIK.

Vilu mu gradi Nenad Šekularac – čovek osuđen za pokušaj ubistva i brat čuvene Aleksandrе Bibe Šekularac koja je hapšena tokom Sablje zbog bliskosti sa vođama zemunskog klana. Šekularac je u intervjuu za KRIK potvrdio da Žmiriću gradi vilu i objasnio da policajac nije imao dovoljno novca za ovu investiciju, te da mu on „pomaže”. Kada je u novembru prošle godine Igor Žmirić postavljen na čelo elitne Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) javnost je negodovala.
