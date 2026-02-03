Premijer Grenlanda: Tramp nije odustao od ideje o kontroli ostrva

Predsednik SAD Donald Tramp i dalje je pri svojoj ideji o preuzimanju Grenlanda i njegovoj kontroli uprkos tome što je odbacio hipotetičku vojnu invaziju, rekao je danas premijer te danske autonomne teritorije, Jens-Frederik Nilsen (34).

Nilsen je u govoru u Inatsisartutu (grendskom parlamentu) podsetio da je Tramp već izrazio želju da kontroliše to ostrvo 2019. godine i da je to ponovio u nekoliko navrata prošle godine, preneo je regionlani sajt vesti LNG. „To, nažalost, i dalje važi i nije se promenilo. Nedavno je odbačena mogućnost vojne operacije, ali njegova vizija Grenlanda i njegovog stanovništva se nisu promenili: Grenland mora biti povezan sa SAD i kontrolisan odatle“, rekao je Nilsen o