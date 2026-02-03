Trgovina uticajem, pronevera i zloupotreba položaja: Tri osumnjičena oštetila budžet Srbije za 31,8 miliona

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i Kraljevu, uhapsili su tri osobe osumnjičene da su zloupotrebama oštetile budžet Republike Srbije za oko 31.800.000 dinara.

U nekoliko odvojenih akcija, policija je uhapsila S. P. (1976) iz okolne Bača, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina uticajem, G. J. (1978) iz Kraljeva zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera i N. K. (1984) iz Odžaka, osumnjičenog da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Osumnjičeni se terete da su nezakonitim radnjama ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko pet miliona