RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo blizu dva miliona prijava

Insajder pre 11 minuta
RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo blizu dva miliona prijava

Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome", do danas u 19 časova pristiglo je 1.824.272 prijava građana.

Prethodni presek urađen je u ponedeljak, 2. februara, u 19 časova i do tada je prema podacima RGZ-a, za upis bespravnih objekata po pomenutom zakonu pristiglo 1.619.273 prijava građana. Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra. Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme ''svojnasvome.gov.rs'', koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.824.272 prijava

RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.824.272 prijava

RTV pre 36 minuta
Republički geodetski zavod: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.824.272 prijava

Republički geodetski zavod: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.824.272 prijava

Euronews pre 6 minuta
Građani se i dalje javljaju: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.824.272 prijava, evo šta kaže RGZ

Građani se i dalje javljaju: Za upis bespravnih objekata stiglo 1.824.272 prijava, evo šta kaže RGZ

Dnevnik pre 16 minuta
U Kragujevcu evidentirano oko 22.000 zahteva za upis nelegalno izgrađenih objekata

U Kragujevcu evidentirano oko 22.000 zahteva za upis nelegalno izgrađenih objekata

iKragujevac pre 1 sat
Samo danas stigao rekordan broj prijava za legalizaciju: Rok ističe 5. februara, a evo koliko se ljudi do sada prijavilo

Samo danas stigao rekordan broj prijava za legalizaciju: Rok ističe 5. februara, a evo koliko se ljudi do sada prijavilo

Kurir pre 2 sata
Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Dnevnik pre 4 sati
Danas oboren rekord za legalizaciju objekata: Za sedam sati stiglo preko 166.000 prijava

Danas oboren rekord za legalizaciju objekata: Za sedam sati stiglo preko 166.000 prijava

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Da li Srbiji treba nuklearna elektrana? Stojanović: "Za svaku tehnologiju postoji šansa da se desi akcident, ali nemoguće je…

Da li Srbiji treba nuklearna elektrana? Stojanović: "Za svaku tehnologiju postoji šansa da se desi akcident, ali nemoguće je da nestručni ljudi obavljaju taj posao"

Blic pre 1 minut
Ko proizvodi najpouzdanije automobile? Udruženje potrošača daje odgovor: Vozila iz ove zemlje pokorila listu

Ko proizvodi najpouzdanije automobile? Udruženje potrošača daje odgovor: Vozila iz ove zemlje pokorila listu

Blic pre 36 minuta
Lufthansa ove godine uvodi u promet 25 novih aviona

Lufthansa ove godine uvodi u promet 25 novih aviona

Blic pre 1 sat
Ministarka Lazarević: Srbija i dalje posvećena slobodnoj trgovini

Ministarka Lazarević: Srbija i dalje posvećena slobodnoj trgovini

Danas pre 1 sat
Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Danas pre 4 sati