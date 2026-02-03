RGZ: Za upis bespravnih objekata stiglo blizu dva miliona prijava

Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), za upis bespravnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, nazvanom "Svoj na svome", do danas u 19 časova pristiglo je 1.824.272 prijava građana.

Prethodni presek urađen je u ponedeljak, 2. februara, u 19 časova i do tada je prema podacima RGZ-a, za upis bespravnih objekata po pomenutom zakonu pristiglo 1.619.273 prijava građana. Prijava neupisanih objekata na osnovu ovog zakona počela je 8. decembra. Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme ''svojnasvome.gov.rs'', koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, zatim preko naloga na portalu eUprava ili preko uslužnog centra