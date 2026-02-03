SpaceX kupio xAI i spojio Maskove kompanije

Kompanija SpaceX objavila je da je kupila xAI, čime su spojene dve kompanije milijardera Ilona Maska u, kako se navodi, najvredniju privatnu kompaniju na svetu.

Mask je u saopštenju na veb-sajtu SpaceX-a naveo da spajanje predstavlja "sledeće poglavlje" u zajedničkoj misiji SpaceX-a i xAI-a, prenosi CNN. Analitičari ocenjuju da ovaj potez ukazuje na potrebu xAI-ja za većim finansijskim i računarskim resursima u sve konkurentnijoj oblasti veštačke inteligencije, kao i na rastući značaj te tehnologije za budućnost svemirskih istraživanja. Prema podacima istraživačke firme "PitchBook", vrednost SpaceX-a procenjena je na 800