Vernici se okupili u Kraljevu u znak podrške mitropolitu Justinu pred dolazak komisije SPC

Ispred Eparhijskog doma Eparhije žičke u Kraljevu okupili su se danas vernici u znak podrške mitropolitu Justinu, pred najavljeni dolazak komisije Srpske pravoslavne crkve, koja danas ponovo kontroliše poslovanje te eparhije.

Iako je atmosfera bila veoma uzavrela, pre dolaska članovi istražne komisije pred vernike je izašao mitropolit Justin koji ih je zamolio da ne zvižde i ne vređaju goste iz Beograda. On je rekao da je poslovanje eparhije pošteno i da nema čega da se plaši i stidi. Dolazak članova komisije protekao je mirno i bez incidenata uz nekoliko pojedinačnih uvredljivih povika upućenih svešteniku Veliboru Džomiću. Među članovima komisije nije bilo Vladike bačkog Irineja, čiji