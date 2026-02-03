Eps u plusu 42,3 miljarde dinara, ministarka Đedović: Racionalno i domaćinsko upravljanje dalo rezultate

Skupština Akcionarskog društva „ Elektroprivreda Srbije“ usvojila je Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za 2025. godinu u kojoj je ostvarena dobit od 42,3 milijarde dinara, što je značajano bolje od 2024.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike i predstavnik osnivača u Skupštini EPS AD, istakla je da je najveća energetska kompanija u zemlji i treću godinu zaredom nastavila trend stabilnog poslovanja, dobiti i kontinuiranog investiranja. - Uzimajući u obzir najlošiju hidrologiju na Dunavu u poslednjih 35 godina, ostvarena dobit jasan je pokazatelj da domaćinsko i racionalno upravljanje kompanijom daje dobre rezultate. Godina za nama bila je i
DunavEPSElektroprivreda Srbije

