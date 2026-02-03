Sud u Minesoti ukinuo je naredbu u vezi s ubistvom Aleksa Pretija

Politika pre 2 sata
Sud u Minesoti ukinuo je naredbu u vezi s ubistvom Aleksa Pretija

Kristi Noem izjavila je da će uvesti obaveznu upotrebu kamera na uniformama za sve službenike na terenu u Mineapolisu

VAŠINGTON – Savezni sudija u američkoj saveznoj državi Minesoti ukinuo je danas privremenu naredbu kojom je Ministarstvu unutrašnje bezbednost Sjedinjenih Američkih Država (DHS) bilo zabranjeno da uništava dokaze u vezi sa smrtonosnom pucnjavom u kojoj su savezni migracioni agenti ubili američkog državljanina Aleksa Pretija. Savezni sudija Erik K. Tostrud u Sent Polu, glavnom gradu Minesote, ocenio je da privremena zabrana, koju je izdao 24. januara, više nije
