Beograd: Od danas do 25. februara izmene autobuskih linija 74, 75, 708 i 72N

Beograd: Od danas do 25. februara izmene autobuskih linija 74, 75, 708 i 72N

Tokom radova u ulicama Tošin bunar, Dr Žorža Matea i Auto-put za Zagreb, od danas 3. februara do 25. februara doći će do promena javnog autobuskog prevoza, najavljeno je iz beogradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Biće zauzeta krajnja desna saobraćajna traka i trotoara u Ulici Tošin bunar, od Žorža Matea 82 metra ka Moto-putu M11 i deo leve kolovozne trake i trotoara u Ulici dr Žorža Matea, od Ulice Tošin bunar do skretanja za SRC „11. april”, gledano ka Ulici Marije Bursać Tokom radova i desna kolovozna trake auto-puta za Zagreb, od Dr Žorža Matea do kućnog broja 4 u smeru ka kružnom toku kod Ulice partizanske avijacije će biti zauzeta. U saopštenju se precizira da će tada
