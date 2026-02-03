Poznati termini Kupa u Nišu, evo kad igraju Zvezda i Partizan

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Stefan Davidović
Poznati termini Kupa u Nišu, evo kad igraju Zvezda i Partizan

Košarkaški savez Srbije objavio je na svom zvaničnom sajtu termine Kupa Radivoj Korać koji se igra od 18. do 21. februara.

Kao i prethodnih godina, domaćin je Niš, a prva dva četvrtfinalna duela igraju se u sredu, 18. februara. Od 17:00 igra se duel Spartak – Zlatibor, dok od 20:00 se sastaju Crvena Zvezda i Borac. Dan kasnije, u četvrtak, od 17:00 na programu je meč Mega – OKK Beograd, a u 20:00 na teren izlaze Partizan i FMP. U petak se igraju polufinalni dueli, termini su 17:00 i 20:30. Veliko finale zakazano je za subotu, 21. februara od 21:00. BONUS VIDEO
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Zvezda pušta u prodaju karte za Lil i „večiti derbi“

Zvezda pušta u prodaju karte za Lil i „večiti derbi“

Sputnik pre 39 minuta
Poznati termini na Kupu Radivoja Koraća

Poznati termini na Kupu Radivoja Koraća

B92 pre 9 minuta
Poznate satnice Kupa Radivoj Korać: Evo kada će na teren Zvezda i Partizan

Poznate satnice Kupa Radivoj Korać: Evo kada će na teren Zvezda i Partizan

Kurir pre 1 sat
Poznato s kim Zvezda i Partizan igraju: Počinje Top 8 faza ABA lige

Poznato s kim Zvezda i Partizan igraju: Počinje Top 8 faza ABA lige

Dnevnik pre 1 sat
Poznati svi termini Kupa Radivoja Koraća, Partizan i Zvezda kao poslastice!

Poznati svi termini Kupa Radivoja Koraća, Partizan i Zvezda kao poslastice!

Sportske.net pre 1 sat
Poznato kada igraju Crvena zvezda i Partizan: KSS objavio tačnu satnicu mečeva Kupa Radivoja Koraća

Poznato kada igraju Crvena zvezda i Partizan: KSS objavio tačnu satnicu mečeva Kupa Radivoja Koraća

Mondo pre 1 sat
Satnica za Kup Radivoja Koraća: Poznato u koliko sati igraju Zvezda i Partizan, evo kad je po rasporedu finale

Satnica za Kup Radivoja Koraća: Poznato u koliko sati igraju Zvezda i Partizan, evo kad je po rasporedu finale

Telegraf pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanNišFMPZlatiborKup Radivoja Koraća

Sport, najnovije vesti »

Dubai slavio u dramatičnom meču protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Dubai slavio u dramatičnom meču protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 39 minuta
VAR analiza nedosuđenog penala za Partizan: „Može biti podržana odluka doneta na terenu za igru“

VAR analiza nedosuđenog penala za Partizan: „Može biti podržana odluka doneta na terenu za igru“

Danas pre 1 sat
Darko Rajaković i zvanično na NBA ol-star utakmici

Darko Rajaković i zvanično na NBA ol-star utakmici

Danas pre 1 sat
„Činjenica da je Đoković imao pad u drugom i trećem setu govori da je i on ljudsko biće“

„Činjenica da je Đoković imao pad u drugom i trećem setu govori da je i on ljudsko biće“

Danas pre 1 sat
Vaterpolistkinje Mađarske u finalu Evropskog prvenstva

Vaterpolistkinje Mađarske u finalu Evropskog prvenstva

Serbian News Media pre 24 minuta