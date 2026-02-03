Poznati termini Kupa u Nišu, evo kad igraju Zvezda i Partizan

Košarkaški savez Srbije objavio je na svom zvaničnom sajtu termine Kupa Radivoj Korać koji se igra od 18. do 21. februara.

Kao i prethodnih godina, domaćin je Niš, a prva dva četvrtfinalna duela igraju se u sredu, 18. februara. Od 17:00 igra se duel Spartak – Zlatibor, dok od 20:00 se sastaju Crvena Zvezda i Borac. Dan kasnije, u četvrtak, od 17:00 na programu je meč Mega – OKK Beograd, a u 20:00 na teren izlaze Partizan i FMP. U petak se igraju polufinalni dueli, termini su 17:00 i 20:30. Veliko finale zakazano je za subotu, 21. februara od 21:00.