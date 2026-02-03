Zvezda pušta u prodaju karte za Lil i „večiti derbi“

Sputnik pre 2 sata
Zvezda pušta u prodaju karte za Lil i „večiti derbi“

Fudbalski klub Crvena zvezda objavio je da će u petak i subotu biti organizovana slobodna prodaja karata na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ za dve predstojeće utakmice, meč plej-ofa Lige Evrope protiv Lila, kao i za 178. večiti derbi.

Utakmica 24. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Partizana, 178. večiti derbi biće odigrana 22. februara od 17 časova na stadionu Rajko Mitić. „Crveno-beli" će 26. februara od 18.45 časova dočekati Lil u revanš meču plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope. Cene ulaznica za severnu tribinu za meč sa Partizanom iznose 600 dinara. Istočna tribina košta 1.000 dinara, zapad iznosi 1.200, a tribina Siniša Mihajlović - 2.500 dinara. Karte za severnu
