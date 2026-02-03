Lančani sudar pet vozila na Novom Beogradu, tri osobe povređene

Sputnik pre 1 sat
Lančani sudar pet vozila na Novom Beogradu, tri osobe povređene

Tri osobe su povređene u lančanom sudaru na raskrsnici ulica Jurija Gagarina i Marka Hristića na Novom Beogradu.

U sudaru, koji se dogodio oko 8.30 časova, učestvovalo je pet vozila, prenosi RTS. Na mesto sudara izašla je jedna ekipa Hitne pomoći koja je povređene zbrinula i prevezla u Urgentni centar. Vozilo JKP "Parking servis" je odvezlo jedno vozilo koje je učestvovalo u sudaru. Vozačima koji se kreću tim delom grada preporučuje se dodatna pažnja zbog krhotina na kolovozu koje su ostale posle sudara. Pogledajte i:
