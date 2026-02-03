Traje serija Zvezde, pao i Hapoel

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobedu u 26. kolu Evrolige. Izabranici Saše Obradovića srušili su ekipu Hapoela rezultatom 87:75.

Beogradski tim je vezao i peti trijumf u elitnom takmičenju i sada je na skoru 16-10. Izraelska ekipa ima učinak 16-9. Izgledalo je lepršavo i razigrano tokom prvog poluvremena, da bi odjednom utakmica prešla u veliku borbu. Međutim, defanziva je bila Zvezdin adut na početku poslednje deonice. Rival je bio ostavljen bez poena pet minuta, čekalo se ko će da proradi u napadu. Proradio je Nvora i nagradio ceo tim za fanatizam pod svojim košem. Vezao je sedam poena za