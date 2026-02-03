Traje serija Zvezde, pao i Hapoel

Vesti online pre 22 minuta  |  Sport klub (P. V.)
Traje serija Zvezde, pao i Hapoel

Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobedu u 26. kolu Evrolige. Izabranici Saše Obradovića srušili su ekipu Hapoela rezultatom 87:75.

Beogradski tim je vezao i peti trijumf u elitnom takmičenju i sada je na skoru 16-10. Izraelska ekipa ima učinak 16-9. Izgledalo je lepršavo i razigrano tokom prvog poluvremena, da bi odjednom utakmica prešla u veliku borbu. Međutim, defanziva je bila Zvezdin adut na početku poslednje deonice. Rival je bio ostavljen bez poena pet minuta, čekalo se ko će da proradi u napadu. Proradio je Nvora i nagradio ceo tim za fanatizam pod svojim košem. Vezao je sedam poena za
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Hapoel bez rešenja za Nvoru, Zvezda grabi ka plej-ofu Evrolige

Hapoel bez rešenja za Nvoru, Zvezda grabi ka plej-ofu Evrolige

RTS pre 7 minuta
Partizan pao sa zvukom sirene, Klark doneo slavlje Makabiju

Partizan pao sa zvukom sirene, Klark doneo slavlje Makabiju

RTS pre 7 minuta
Gazdine pretnje urodile plodom, PAO srušio Real u košarkaškom spektaklu!

Gazdine pretnje urodile plodom, PAO srušio Real u košarkaškom spektaklu!

Sportske.net pre 12 minuta
Pet u nizu! Četvrta četvrtina za anale, maestralna Zvezda srušila Hapoel!

Pet u nizu! Četvrta četvrtina za anale, maestralna Zvezda srušila Hapoel!

Sportske.net pre 42 minuta
Ajde, svi se "maknite"! Tabela Evrolige! Crvena zvezda maršira ka plej-ofu kao ruska armija!

Ajde, svi se "maknite"! Tabela Evrolige! Crvena zvezda maršira ka plej-ofu kao ruska armija!

Kurir pre 22 minuta
Spektakularna drama u Areni pripala Zvezdi: Crveno-beli tandem srušio doskorašnjeg lidera Evrolige!

Spektakularna drama u Areni pripala Zvezdi: Crveno-beli tandem srušio doskorašnjeg lidera Evrolige!

Hot sport pre 42 minuta
(Tvitovi) oni moraju da završe: Delije nemaju dileme kojim igračima bi dali da reše utakmicu!

(Tvitovi) oni moraju da završe: Delije nemaju dileme kojim igračima bi dali da reše utakmicu!

Hot sport pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaSaša ObradovićKk Crvena Zvezdahapoel

Sport, najnovije vesti »

Partizan uz sjajnu igru poražen košem uz zvuk sirene (VIDEO)

Partizan uz sjajnu igru poražen košem uz zvuk sirene (VIDEO)

Danas pre 27 minuta
Brutalna poslednja četvrtina Crvene zvezde za neverovatnu pobedu nad Hapoelom

Brutalna poslednja četvrtina Crvene zvezde za neverovatnu pobedu nad Hapoelom

Danas pre 42 minuta
Obradović istakao da je odbrana bila ključ pobede, dok je Itudus i još jednu stvar naglasio kao presudnu na duelu

Obradović istakao da je odbrana bila ključ pobede, dok je Itudus i još jednu stvar naglasio kao presudnu na duelu

Danas pre 12 minuta
Dubai slavio u dramatičnom meču protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Dubai slavio u dramatičnom meču protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 2 sata
VAR analiza nedosuđenog penala za Partizan: „Može biti podržana odluka doneta na terenu za igru“

VAR analiza nedosuđenog penala za Partizan: „Može biti podržana odluka doneta na terenu za igru“

Danas pre 3 sata