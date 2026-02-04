Gilespi se "zapalio" - Blejzersi nemoćni bez Avdije VIDEO

B92 pre 4 sati
Finiks Sansi su se vratili posle lošeg starta i savladali Portland Trejlblejzerse 130:125 u noći između utorka i srede.

Kolin Gilespi odigrao je meč karijere sa čak 30 poena, Mark Vilijams dodao je 24 poena i 12 skokova. Grejson Alen bio je izuzetno efikasan sa 24 poena uz šut 11/14 iz igre, dok je Džordan Gudvin upisao dabl-dabl učinak od 16 poena i 10 skokova. Sansi su igrali bez najboljeg strelca Devina Bukera (25,4 poena po meču), koji je odsustvovao zbog uganuća desnog skočnog zgloba, kao i bez Džejlena Grina. Gilespi je pogodio osam trojki, čime je izjednačio lični rekord, a
Vasa Micić u problemu!? Hapoel prinuđen na iznuđen medicinski potez!

Šta se dešava sa Micićem? Najskuplji igrač Evrolige protiv Zvezde igrao samo osam minuta! Posle meča izgovorio jednu rečenicu…

Jokić zabeležio dabl-dabl učinak u porazu Denvera od Detroita

„Nije mogao da se koristi“: Itudis otkrio zašto je Vasa Micić slabo igrao sinoć!

Šampion melje sve pred sobom! Oklahoma deklasirala Orlando, Hartenštajn ostvario prvi tripl-dabl u karijeri!

Adelman posle poraza besan na sudije i tretman prema Jokiću

Hartenštajn piše istoriju, Oklahoma "melje" sve pred sobom VIDEO

