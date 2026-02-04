Gilespi se "zapalio" - Blejzersi nemoćni bez Avdije VIDEO

Finiks Sansi su se vratili posle lošeg starta i savladali Portland Trejlblejzerse 130:125 u noći između utorka i srede.

Kolin Gilespi odigrao je meč karijere sa čak 30 poena, Mark Vilijams dodao je 24 poena i 12 skokova. Grejson Alen bio je izuzetno efikasan sa 24 poena uz šut 11/14 iz igre, dok je Džordan Gudvin upisao dabl-dabl učinak od 16 poena i 10 skokova. Sansi su igrali bez najboljeg strelca Devina Bukera (25,4 poena po meču), koji je odsustvovao zbog uganuća desnog skočnog zgloba, kao i bez Džejlena Grina. Gilespi je pogodio osam trojki, čime je izjednačio lični rekord, a