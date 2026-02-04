Ministar pred sudom: Šta smo sve čuli sa prvog suđenja Nikoli Selakoviću za Generalštab

BBC News pre 52 minuta | Slobodan Maričić - BBC novinar

Fonet

Bivši je ministar pravde, spoljnih poslova, rada i zapošljavanja, trenutno prvi čovek resora kulture, ali i prvi ministar, otkako se Srbija osamostalila, pred sudom - Nikola Selaković.

Barem kada je reč o onim koji su aktuelni, a ne bivši.

Na to kako će dalje izledati karijera i biografija visokog zvaničnika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), znatno bi mogao da utiče ishod suđenja koje je hladnog i vetrovitog 4. februara počelo pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.

Selakovića i još troje državnih zvaničnika Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) optužilo je za „nezakonitosti prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba“ u centru Beograda.

Na prvom ročištu su se izjasnili da nisu krivi.

Pri dolasku na sud u pratnji advokata, među kojima je i Vladimir Đukanović, takođe visoki zvaničnik SNS-a, dočekala ih grupa studenata, demonstranata i opozicionih poslanika, koji su im zviždali i vikali im „lopovi, lopovi“.

Do postupka dolazi usred velikih neizvesnosti u oblasti pravosuđa, pre svega zbog donošenja takozvanih „Mrdićevih zakona“, nazvanih po njihovom predlagaču Uglješi Mrdiću, poslaniku SNS-a u Narodnoj skupštini.

Novi set zakona, za koje vlasti tvrde da će doprineti „boljem i efikasnijem“ pravosudnom sistemu, opozicija i pojedini pravni stručnjaci vide kao pokušaj da se pravosuđe stavi pod kontrolu vlade, a posebno da se ograniči moć TOK-a.

„Deo su obojene revolucije, udarili su na državu, krenuli sa hapšenjima ministara SNS-a, hteli da na kraju da uhapse predsednika Vučića i sruše državu, da budemo otvoreni“, izjavio je nedavno Mrdić.

Kao jedan od razloga čestih napada vlasti na TOK, uz postupke protiv ministara Gorana Vesića i Tomislava Momirovića zbog pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, mnogi pre svega ističu „slučaj Generalštab“.

Na mestu bivšeg Generalštaba, pogođenog u NATO bombardovanju SR Jugoslavije 1999, u užem centru Beograda, planiran je luksuzni hotel Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, zbog čega je najavljeno njegovo rušenje.

Da bi se to dogodilo, prema optužnom predlogu, sa zgrade je kršenjem procedure, uprkos protivljenju stručnjaka iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, i uz političke pritiske, specijalnim zakonom skinuto svojstvo kulturnog dobra.

Kušnerova kompanija se, u međuvremenu, zbog protesta javnosti, povukla iz posla.

Uz Selakovića, bliskog saradnika predsednika Aleksandra Vučića, optuženi su Goran Vasić i Aleksandar Ivanović, vršioci dužnosti republičkog i beogradskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača.

Na teret im se stavljaju zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Selaković je na suđenju izjavio da se neće pozivati na imunitet od krivične odgovornosti, kao vid pravne zaštite na koju kao ministar u Vladi Srbije ima pravo.

Iz suda su na to odgovorili da će poslati Vladi dopis sa pitanjem da li oni žele da uspostave imunitet ministru.

BBC/Slobodan Maričić Tužioci i zaposleni u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK), kažu da će svakog dana u devet sati izlaziti ispred suda u znak protesta zbog Mrdićevih zakona

Prethodnih meseci, Selaković je u čestim medijskim nastupima na provladinim medijima žestoko kritikovao TOK, nazivajući ga „autoimunim oboljenjem“ i „organizovanom kriminalnom grupom oko tužioca Mladena Nenadića", koji je na njegovom čelu, uz tvrdnje da im je za cilj „rušenje države“ i predsednika Vučića.

Zbog ranijeg neodazivanja na poziv na saslušanje - rekao je da „ima pametnija posla" - tužilaštvo je nedavno od policije zatražilo da ga privede, da bi se ministar potom sa advokatom ipak pojavio pred sudom.

Predsednik Vučić je u međuvremenu najavio da će, šta god da se dogodi, pomilovati optužene u slučaju Generalštab, kako bi njega gonili.

„Gubimo vreme, ne postoji krivično delo, ne postoji šteta, ne postoji korist, apsolutno se vidi da je sve politički motivisano", izjavio je Đukanović posle prvog ročišta.

„Jedina šteta je napravljena Srbiji, jer je uništen unosan posao za državu i nešto što je moglo da popravi naš odnos sa SAD“.

Selaković, dodaje, nije vršio pritisak da se sa Generalštaba skine zaštita, što će sve detaljno obrazložiti kada bude iznosio odbranu.

Skup studenata, demonstranata i dela opozicije ispred suda, nazvao je „zastrašujućom vrstom pritiska“.

„Ne dolazimo da presuđujemo, niti da vršimo pritisak na sud, već da pokažemo da ovaj proces ima publiku“, izjavio je tokom skupa student Dimitrije Radojević.

Slučaj Generalštab, kako navodi, ima „značenje koje prevazilazi jednu zgradu i jedno sudsko ročište“, nazivajući ga „snažnim signalom o karakteru države i principima po kojima ona postupa prema onome što je svima zajedničko“.

„Važno je da se ovaj postupak ne odvija u tišini - odgovornost u ovoj državi postoji samo kada postoji i pažnja javnosti“, istakao je Radojević.

„Ovo suđenje je test za sve nas, pravosuđe, institucije i budućnost Srbije kao funkcionalne demokratske države u kojoj je vladavina prava temeljni i nepokolebljivi stub društvenog uređenja“.

BBC/Slobodan Maričić Transparent studenata tokom protesta ispred Specijalnog suda

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.04.2026)