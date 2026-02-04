Biljana Đorđević (ZLF): Selakovića će da zaštiti neko veći od njega

Poslanica Zelenog levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je da to što se ministar kulture Nikola Selaković danas, na početku suđenja u slučaju Generalštab nije pozvao na imunitet, kao njegov pokušaj da odbrani poziciju i sliku u javnosti da nije kukavica, ali smatra da će ga "zaštiti neko veći".

Ona je za N1 ocenila i da je ministar "time pokušao da pokaže da ne beži i da ne urušava kulturno nasleđe, iako to radi".

"Ali zapravo, zaštitiće ga neko veći, što sve vreme rade", rekla je Đorđević.

Poslanica ZLF je ukazala i da bi "u uređenim zemljama, ministar koji se nalazi u ovakvoj poziciji (poput Selakovića) trebalo da podnese ostavku".

"Nama je jasno, ne samo što ovo nije uređeno društvo u kome ministri polažu račune i podnose ostavke, nego vi (vlast) morate da koristite apsolutno najtežu moguću artiljeriju i da optužujete i tužilaštvo da sprovodi neku obojenu revoluciju (...) ranije su to bili ljudi na ulicama, studenti, blokaderi, opozicija, ali sada i tužilaštvo je deo toga jer, zamislite, tužilaštvo radi svoj posao i pokreće neke postupke", kazala je ona.

