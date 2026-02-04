Biljana Đorđević (ZLF): Selakovića će da zaštiti neko veći od njega

Beta pre 10 minuta

Poslanica Zelenog levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je da to što se ministar kulture Nikola Selaković danas, na početku suđenja u slučaju Generalštab nije pozvao na imunitet, kao njegov pokušaj da odbrani poziciju i sliku u javnosti da nije kukavica, ali smatra da će ga "zaštiti neko veći".

Ona je za N1 ocenila i da je ministar "time pokušao da pokaže da ne beži i da ne urušava kulturno nasleđe, iako to radi".

"Ali zapravo, zaštitiće ga neko veći, što sve vreme rade", rekla je Đorđević.

Poslanica ZLF je ukazala i da bi "u uređenim zemljama, ministar koji se nalazi u ovakvoj poziciji (poput Selakovića) trebalo da podnese ostavku".

"Nama je jasno, ne samo što ovo nije uređeno društvo u kome ministri polažu račune i podnose ostavke, nego vi (vlast) morate da koristite apsolutno najtežu moguću artiljeriju i da optužujete i tužilaštvo da sprovodi neku obojenu revoluciju (...) ranije su to bili ljudi na ulicama, studenti, blokaderi, opozicija, ali sada i tužilaštvo je deo toga jer, zamislite, tužilaštvo radi svoj posao i pokreće neke postupke", kazala je ona.

(Beta, 04.02.2026)