BIRODI: Vladan Petrov za godinu dana imao 171 gostovanje na režimskim televizijama

Beta pre 10 minuta

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) danas je saopštio, povodom izjave predsednika Ustavnog suda i profesora ustavnog prava Vladana Petrova, u kojoj se dovodi u pitanje tačnost BIRODI monitoringa njegovog medijskog prisustva, da je on, nezavisno od predstavljanja, od 1. januara 2025. do 31. januara 2026. godine imao 171 gostovanje na televizijama Informer, Pink, Prva, B92, Studio B, Euronews, K1 i Tanjug.

Najčešće je gostovao na televiziji Informer, 35 puta, a procenjeno ukupno trajanje emisija u kojima je bio gost iznosi preko 138 sati, piše u saopštenju. 

Analiza naslova emisija pokazuje da su se ova gostovanja dominantno odnosila na političke teme, a u manjoj meri na oblasti obrazovanja i prava, koje predstavljaju stručnu ekspertizu Vladana Petrova kao sudije Ustavnog suda i profesora Pravnog fakulteta.

Ova analiza za sada ne obuhvata analizu sadržaj izrečenog u emisijama, te se na osnovu postojećih podataka ne može doneti zaključak da li su medijski nastupi korišćeni za promociju političke stranke ili pojedinog javnog funkcionera.

(Beta, 04.02.2026)

