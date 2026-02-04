"Danas su nas Rusi udarili sa 71 raketom i 450 dronova" Dramatična poruka Zelenskog: "Amerikanci su očekivali da će to trajati nedelju dana"

Blic pre 2 sata
"Danas su nas Rusi udarili sa 71 raketom i 450 dronova" Dramatična poruka Zelenskog: "Amerikanci su očekivali da će to trajati…
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naglasio je fokusiranje na prekid ruskih udara na energetsku infrastrukturu Ruske snage su obustavile udare na energetsku infrastrukturu, ali su nastavile napade na železnicu i druge ciljeve Nakon nove runde mirovnih razgovora o prekidu rata u Ukrajini uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država održane u Abu Dabiju oglasio se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navodeći da je američka strana predložila obustavu ruskih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zelenski čeka reakciju SAD posle niza ruskih napada

Zelenski čeka reakciju SAD posle niza ruskih napada

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Na nišanu bazuke

Na nišanu bazuke

Radar pre 34 minuta
"Putin je održao reč" Šok izjava Donalda Trampa nakon novog ruskog napada

"Putin je održao reč" Šok izjava Donalda Trampa nakon novog ruskog napada

Blic pre 29 minuta
Pobuna unutar Evropske unije: 400 diplomata se "diglo" protiv Brisela zbog Gaze!

Pobuna unutar Evropske unije: 400 diplomata se "diglo" protiv Brisela zbog Gaze!

Kurir pre 9 minuta
"Bolesnik koji diluje kokain" stigao u Vašington: Tramp ga žestoko vređao, pa ugostio u Beloj kući

"Bolesnik koji diluje kokain" stigao u Vašington: Tramp ga žestoko vređao, pa ugostio u Beloj kući

Kurir pre 19 minuta
Tramp pohvalio Putina: Održao je reč, nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana

Tramp pohvalio Putina: Održao je reč, nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana

Kurir pre 29 minuta