Policija privela osam osoba, osumnjičenih da su firmama nudili zaštitu od „Vračarskog klana“ i tražili novac

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Policija je uhapsila četiri osobe zbog sumnje da su počinile krivična dela iznuda i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Uhapšeni su A. A. (30), A. B. (22), D. T. (19) i O. Đ. (22), a u istoj akciji privedena su i četiri maloletna lica, svi 2008. godište. Sumnja se da je A. A. duže vreme obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od „Vračarskog klana“ i tražeći unapred novac za svoje usluge. Kako se navodi, danas su posle legitimisanja u jednom ugostiteljskom objektu na Zvezdari i izvođenja iz lokala, te osobe pružale otpor, napale i povredila dvojicu
