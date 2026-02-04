Prijave nelegalnih objekata još sutra: Pred istek roka broj sve veći, neki šalteri rade u dve smene

Građani koji imaju nelegalne objekte moći će još sutra da ih prijave kako bi bili evidentirani i upisali pravo svojine nad tim nepokretnostima, na osnovu zakona "Svoj na svome".

Prijavljivanje takvih objekata, kojih prema procenama ima oko 4,8 miliona, počelo je 8. decembra prošle godine i traje 60 dana. Pred sam istek roka, broj prijava je sve veći, a moći će da se podnose još sutra jer, kako je najavila resorna ministarka Aleksandra Sofronijević, produženja roka neće biti. Ona je, međutim, nedavno rekla da će za građane koji do 5. februara nisu podneli prijavu za upis iz opravdanih razloga aplikacija ostati otvorena do 24. oktobra. "