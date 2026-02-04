Arijan Lakić: „Svaki minut utakmice kad niste spremni protiv njih, iskoriste to na najbolji način!“

Hot sport pre 1 sat
Arijan Lakić: „Svaki minut utakmice kad niste spremni protiv njih, iskoriste to na najbolji način!“

Optimističan je! Partizan u okviru 27. kola Evrolige u Beogradskoj areni dočekuje Panatinaikos.

Grčki velikan važi za favorita, ali daleko od toga da ‘crno-beli’ nemaju svoje šanse. Čovek koji je od strane navijača proglašen za kapitena, Arijan Lakić veruje u svoj tim, iako im u goste dolazi moćan rival. „Panatinaikos je možda u lošijoj fazi sezone, ali dobili su Real. Ozbiljni su i neće da popuste nikako ni u ovoj lošijoj fazi. Većina igrača je osvojila Evroligu pre dve godine. Treba da se spremimo, posle težeg poraza, putovanja i svega… Svaki minut utakmice
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Lakić o koracima: "To je neko novo pravilo" VIDEO

Lakić o koracima: "To je neko novo pravilo" VIDEO

B92 pre 1 sat
Bonga: Panatinaikos ima individualan kvalitet, moramo da zaustavimo njihov nalet

Bonga: Panatinaikos ima individualan kvalitet, moramo da zaustavimo njihov nalet

Politika pre 43 minuta
Lakić pred Panatinaikos: "Mnogo je više stvar u mentalnoj snazi"

Lakić pred Panatinaikos: "Mnogo je više stvar u mentalnoj snazi"

Sportske.net pre 2 sata
Penjaroja: Moramo da se oporavimo, očekuje nas težak meč protiv Panatinaikosa

Penjaroja: Moramo da se oporavimo, očekuje nas težak meč protiv Panatinaikosa

RTS pre 2 sata
Penjaroja posle Makabija: Nadam se da će biti isto, ali obrnuto

Penjaroja posle Makabija: Nadam se da će biti isto, ali obrnuto

Sport klub pre 2 sata
Lakić o koracima u Tel Avivu: To je neko novo pravilo...

Lakić o koracima u Tel Avivu: To je neko novo pravilo...

Kurir pre 2 sata
"Ali, to je košarka..." Penjaroja pred Panatinaikos pričao o bolnom porazu od Makabija! Govorio je o samopouzdanju, evo šta je…

"Ali, to je košarka..." Penjaroja pred Panatinaikos pričao o bolnom porazu od Makabija! Govorio je o samopouzdanju, evo šta je potrebno za sutrašnju pobedu!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBeogradska ArenaPanatinaikosGrčkaEvroligaArijan Lakić

Sport, najnovije vesti »

Entoni Dejvis se seli u Vašington

Entoni Dejvis se seli u Vašington

Danas pre 1 sat
Poslednjeplasirani tim Evrolige iznenadio Virtus

Poslednjeplasirani tim Evrolige iznenadio Virtus

Danas pre 43 minuta
KTJ IZAZOV – 4,3 miliona za dečaka KOSTU

KTJ IZAZOV – 4,3 miliona za dečaka KOSTU

Danas pre 2 sata
Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Danas pre 1 sat
Direktor Australijan opena ima revolucionaran predlog za ženski tenis

Direktor Australijan opena ima revolucionaran predlog za ženski tenis

Danas pre 3 sata