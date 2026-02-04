Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Najmanje 35 osoba poginulo je u nevremenu koje su izazvale snežne padavine koje su poslednje dve nedelje zahvatile severni Japan, dok je povređeno skoro 400 ljudi, saopštila je danas japanska vlada.

Pogođeno je 15 prefektura, a u najteže pogođenim područjima visina snega dostigla je oko dva metra, preneo je AP. Najveći broj smrtnih slučajeva prijavljen je u prefekturi Nigata - 12, uključujući muškarca u pedesetim godinama pronađenog na krovu kuće i starijeg muškarca koji je pao dok je čistio sneg u gradu Nagaoka. Sedam smrtnih slučajeva zabeleženo je u prefekturi Akita, a pet u Jamagati. Broj povređenih širom zemlje je 393, uključujući 126 teško povređenih, od