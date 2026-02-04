Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Insajder pre 18 minuta
Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Najmanje 35 osoba poginulo je u nevremenu koje su izazvale snežne padavine koje su poslednje dve nedelje zahvatile severni Japan, dok je povređeno skoro 400 ljudi, saopštila je danas japanska vlada.

Pogođeno je 15 prefektura, a u najteže pogođenim područjima visina snega dostigla je oko dva metra, preneo je AP. Najveći broj smrtnih slučajeva prijavljen je u prefekturi Nigata - 12, uključujući muškarca u pedesetim godinama pronađenog na krovu kuće i starijeg muškarca koji je pao dok je čistio sneg u gradu Nagaoka. Sedam smrtnih slučajeva zabeleženo je u prefekturi Akita, a pet u Jamagati. Broj povređenih širom zemlje je 393, uključujući 126 teško povređenih, od
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu

Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu

Politika pre 3 minuta
Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

RTV pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

JapanSneg

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Insajder pre 18 minuta
Sprečen teroristički napad u Krasnodarskom kraju, na jugozapadu Rusije

Sprečen teroristički napad u Krasnodarskom kraju, na jugozapadu Rusije

RTV pre 3 minuta
Tramp želi ove ključne minerale u Pakistanu, ali postoji veliki problem

Tramp želi ove ključne minerale u Pakistanu, ali postoji veliki problem

Danas pre 29 minuta
(Foto) Gori Pakistan! Pobunjenici napali škole, banke i pijace i preuzeli kontrolu nad policijskom stanicom, desetine mrtvih

(Foto) Gori Pakistan! Pobunjenici napali škole, banke i pijace i preuzeli kontrolu nad policijskom stanicom, desetine mrtvih

Blic pre 18 minuta
Ruski udari na Ukrajinu stavljaju diplomatiju na test dok Kongres SAD traži podršku Kijevu

Ruski udari na Ukrajinu stavljaju diplomatiju na test dok Kongres SAD traži podršku Kijevu

Slobodna Evropa pre 23 minuta