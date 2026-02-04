Epstajnov političar u gaćama meta krivične istrage britanske policije. Ovo ne znači da će lord Mendelson biti uhapšen, ali optužbe nose kaznu doživotnog zatvora.

Kurir pre 48 minuta  |  Beta-AP)
Epstajnov političar u gaćama meta krivične istrage britanske policije. Ovo ne znači da će lord Mendelson biti uhapšen, ali…

Britanska policija je pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Pitera Mendelsona oko navodnih prestupa dok je bio na javnoj funkciji vezano za njegov odnos sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Britanska vlada saopštila je juče da novoobjavljeni dokumenti o Epstajnu ukazuju da je moguće da je Mendelson, bivši ministar, ambasador i član vladajuće Laburističke stranke, delio informacije osetljive za tržišta sa Epstajnom pre 15 godina. Londonska policija saopštila je da su detektivi pregledali izveštaje o nepropisnom ponašanju i odlučili da se ispunjavaju uslovi za otvaranje pune istrage. Komandant policije Ela Meriot rekla je da je policija pokrenula
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Radio sto plus pre 3 minuta
Pokrenuta istraga protiv Mandelsona zbog navodnog odavanja informacija Epstinu

Pokrenuta istraga protiv Mandelsona zbog navodnog odavanja informacija Epstinu

NIN pre 18 minuta
Britanska policija pokrenula krivičnu istragu protiv bivšeg ministra zbog veza s Epstinom

Britanska policija pokrenula krivičnu istragu protiv bivšeg ministra zbog veza s Epstinom

Nedeljnik pre 18 minuta
Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Britanska policija pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Mandelsona oko veza s Epstinom

Beta pre 19 minuta
Uklonjeno hiljade dokumenata iz Epstinovih dosijea: Sadržali informacije koje mogu da identifikuju žrtve

Uklonjeno hiljade dokumenata iz Epstinovih dosijea: Sadržali informacije koje mogu da identifikuju žrtve

Euronews pre 43 minuta
„Izdaja na više nivoa“: Britanska policija pokrenula krivičnu istragu o vezama Mandelsona i Epstina

„Izdaja na više nivoa“: Britanska policija pokrenula krivičnu istragu o vezama Mandelsona i Epstina

Danas pre 39 minuta
Ponovo povučeni fajlovi o Epstajnu

Ponovo povučeni fajlovi o Epstajnu

B92 pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaDoživotni zatvordzefri epstajn

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Najmanje 35 osoba poginulo u nevremenu u Japanu, povređeno skoro 400 ljudi

Insajder pre 18 minuta
Sprečen teroristički napad u Krasnodarskom kraju, na jugozapadu Rusije

Sprečen teroristički napad u Krasnodarskom kraju, na jugozapadu Rusije

RTV pre 4 minuta
Tramp želi ove ključne minerale u Pakistanu, ali postoji veliki problem

Tramp želi ove ključne minerale u Pakistanu, ali postoji veliki problem

Danas pre 29 minuta
(Foto) Gori Pakistan! Pobunjenici napali škole, banke i pijace i preuzeli kontrolu nad policijskom stanicom, desetine mrtvih

(Foto) Gori Pakistan! Pobunjenici napali škole, banke i pijace i preuzeli kontrolu nad policijskom stanicom, desetine mrtvih

Blic pre 19 minuta
Ruski udari na Ukrajinu stavljaju diplomatiju na test dok Kongres SAD traži podršku Kijevu

Ruski udari na Ukrajinu stavljaju diplomatiju na test dok Kongres SAD traži podršku Kijevu

Slobodna Evropa pre 24 minuta