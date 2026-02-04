Epstajnov političar u gaćama meta krivične istrage britanske policije. Ovo ne znači da će lord Mendelson biti uhapšen, ali optužbe nose kaznu doživotnog zatvora.

Britanska policija je pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Pitera Mendelsona oko navodnih prestupa dok je bio na javnoj funkciji vezano za njegov odnos sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Britanska vlada saopštila je juče da novoobjavljeni dokumenti o Epstajnu ukazuju da je moguće da je Mendelson, bivši ministar, ambasador i član vladajuće Laburističke stranke, delio informacije osetljive za tržišta sa Epstajnom pre 15 godina. Londonska policija saopštila je da su detektivi pregledali izveštaje o nepropisnom ponašanju i odlučili da se ispunjavaju uslovi za otvaranje pune istrage. Komandant policije Ela Meriot rekla je da je policija pokrenula