Sumorne brojke: Manje beba i venčanja u Loznici

U matične knjige je tokom prethodne godine upisano manje rođenih i manje venčanih, a nažalost, više preminulih, pokazuju podaci dostavljeni iz gradske uprave.

U odnosu na 2024. u knjigu rođenih lane je upisano 112 beba manje pošto su u 2025. uneti podaci za 1.039 novorođenčadi. Nisu ohrabrujući ni podaci za one koji su rešili da stanu na ''ludi kamen'' i uplove u ‘‘bračnu luku’‘. Sklopljena su 404 braka, osam manje nego godinu pre. Grad Loznica već godinama ima niz podsticajnih mera za povećanje nataliteta, pored ostalog nadoknađuje troškove i vantelesne oplodnje, a podržava i parove pa za prvi sklopljen brak iz lokalnog