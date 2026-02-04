Sumorne brojke: Manje beba i venčanja u Loznici

Kurir pre 17 minuta
Sumorne brojke: Manje beba i venčanja u Loznici

U matične knjige je tokom prethodne godine upisano manje rođenih i manje venčanih, a nažalost, više preminulih, pokazuju podaci dostavljeni iz gradske uprave.

U odnosu na 2024. u knjigu rođenih lane je upisano 112 beba manje pošto su u 2025. uneti podaci za 1.039 novorođenčadi. Nisu ohrabrujući ni podaci za one koji su rešili da stanu na ''ludi kamen'' i uplove u ‘‘bračnu luku’‘. Sklopljena su 404 braka, osam manje nego godinu pre. Grad Loznica već godinama ima niz podsticajnih mera za povećanje nataliteta, pored ostalog nadoknađuje troškove i vantelesne oplodnje, a podržava i parove pa za prvi sklopljen brak iz lokalnog
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

U Vranju u januaru rođeno 114 beba: Samo u prvom danu na svet došlo 11 novorođenčadi

U Vranju u januaru rođeno 114 beba: Samo u prvom danu na svet došlo 11 novorođenčadi

Kurir pre 1 sat
Policija prikuplja obaveštenja o trovanju osamnaestomesečne bebe

Policija prikuplja obaveštenja o trovanju osamnaestomesečne bebe

Prokuplje press pre 1 dan
Isplate iz budžeta Grada Leskovca

Isplate iz budžeta Grada Leskovca

ROMinfomedia pre 5 sati
Isplaćena naknada za 20 porodilja

Isplaćena naknada za 20 porodilja

Stav.life pre 10 sati
Loznica: Počela sa radom prva angio sala

Loznica: Počela sa radom prva angio sala

RTS pre 12 sati
Isplaćene naknade porodiljama, štete od ujeda pasa…

Isplaćene naknade porodiljama, štete od ujeda pasa…

Jugmedia pre 14 sati
Policija po nalogu tužilaštva ispituje slučaj trovanja bebe u vrtiću

Policija po nalogu tužilaštva ispituje slučaj trovanja bebe u vrtiću

Rešetka pre 16 sati

Ključne reči

LoznicaParoviBeba

Regioni, najnovije vesti »

Sumorne brojke: Manje beba i venčanja u Loznici

Sumorne brojke: Manje beba i venčanja u Loznici

Kurir pre 17 minuta
U Vranju u januaru rođeno 114 beba: Samo u prvom danu na svet došlo 11 novorođenčadi

U Vranju u januaru rođeno 114 beba: Samo u prvom danu na svet došlo 11 novorođenčadi

Kurir pre 1 sat
Ponovo radi Narodna kuhinja u Kikindi: Nakon petomesečne pauze kuvani obroci pripremaju se u MSK

Ponovo radi Narodna kuhinja u Kikindi: Nakon petomesečne pauze kuvani obroci pripremaju se u MSK

Kurir pre 3 sata
Inđija: Raspisana nabavka za pešačko-biciklističku stazu Beška–Čortanovci

Inđija: Raspisana nabavka za pešačko-biciklističku stazu Beška–Čortanovci

Kurir pre 4 sati
Aleksa Šantić je bio jedan od najvećih srpskih pesnika 3. februara 1914. godine izabran za dopisnog člana Srpske kraljevske…

Aleksa Šantić je bio jedan od najvećih srpskih pesnika 3. februara 1914. godine izabran za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije (foto)

Kurir pre 3 sata