Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Mondo pre 1 sat  |  Mladen Šolak
Rukometaši Partizana pobedili su Vojvodinu rezultatom 34:23 (17:13) i osvojili trofej Superkupa na koji se u klupskim vitrinama čekalo od 2012. godine.

U sjajnoj atmosferi koju su priredili navijači Partizana u niškoj dvorani "Čair", izabranici trenera Đorđa Ćirkovića bili su ubedljivi u meču za trofej protiv godinama najvećeg rivala, a po broju golova u crno-belom dresu istakli su se Nikola Crnoglavac sa devet i Strahinja Stanković sa šest pogodaka. Iako je Vojvodina imala raspoloženog golmana Kostu Dizdara (14 odbrana, 2 sedmerca), Partizan je manje grešio i kažnjavao greške protivnika (tri izgubljene lopte
Sportske.net pre 2 sata
