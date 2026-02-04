Odbranom do velike pobede

Crvena zvezda savladala Hapoel sjajnom defanzivnom igrom 87:75 (25:21, 24:24, 13:24, 25:6.). – Gosti u poslednjoj četvrtini postigli samo dve trojke

Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju pohod ka plej-ofu Evrolige. Plasman među šest najboljih ekipe još je bliži posle pete uzastopne pobede. U 26. kolu elitnog takmičenja izabranici trenera Saše Obradovića savladali su Hapoel u utakmici koja će se dugo pamtiti. Tim iz Tel Aviva sjajno je šutirao za tri poena, čak 15 puta bio precizan iza linije 6,75 i pravio velike probleme „crveno-belima“ u prve tri četvrtine. Ali, u poslednjih deset minuta Zvezdini košarkaši