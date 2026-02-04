Kako danas izgleda Ivanovsko – vojska objavila snimak; Lavrov: Mir za Zelenskog kraj političke karijere

RTS pre 1 sat
Kako danas izgleda Ivanovsko – vojska objavila snimak; Lavrov: Mir za Zelenskog kraj političke karijere

Rat u Ukrajini – 1.442. dan. U Abu Dabiju je završen prvi sastanak u okviru nove runde mirovnih pregovora u kojima učestvuju delegacije iz Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije. Razgovori se nastavljaju sutra.

Tramp i Si razgovarali o ratu u Ukrajini Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je tokom današnjeg telefonskog razgovora sa kineskim liderom Si Đinpingom razgovarao, posebno, o rusko-ukrajinskom ratu. "Upravo sam završio odličan telefonski razgovor sa kineskim liderom Sijem. Bio je to dug i temeljan razgovor koji je obuhvatio mnoge važne teme, uključujući trgovinu, vojna pitanja, aprilsko putovanje u Kinu (kojem se veoma radujem), Tajvan, rat između Rusije
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Zelenski i savest se loše slažu - razmišlja samo o sopstvenom opstanku": Lavrov se oglasio, ruska delegacija se vratila u…

"Zelenski i savest se loše slažu - razmišlja samo o sopstvenom opstanku": Lavrov se oglasio, ruska delegacija se vratila u hotel u Abu Dabiju! (foto, video)

Kurir pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA - Rubio: Loša vest sa razgovora u Abu Dabiju to što su preostala najteže pitanja

UKRAJINSKA KRIZA - Rubio: Loša vest sa razgovora u Abu Dabiju to što su preostala najteže pitanja

RTV pre 21 minuta
Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Uskoro se očekuje razmena zatvorenika sa Rusijom

Uživo: Rat u Ukrajini Zelenski: Uskoro se očekuje razmena zatvorenika sa Rusijom

Euronews pre 26 minuta
U granatiranju Hersonske oblasti poginule tri osobe, četiri povređene

U granatiranju Hersonske oblasti poginule tri osobe, četiri povređene

Politika pre 2 sata
U ruskom granatiranju Hersonske oblasti poginule tri osobe, četiri povređene

U ruskom granatiranju Hersonske oblasti poginule tri osobe, četiri povređene

RTV pre 3 sata
Uživo Hiljade mrtvih; Ukrajini stiže 90 milijardi evra; Pregovori završeni FOTO/VIDEO

Uživo Hiljade mrtvih; Ukrajini stiže 90 milijardi evra; Pregovori završeni FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Peskov: SVO traje dok Kijev ne donese odluke...

Peskov: SVO traje dok Kijev ne donese odluke...

Pravda pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaMoskvaUkrajinaFacebookRojtersTužilaštvoSergej LavrovEUKinaVelika BritanijaBela kućaRusijaEvropska komisijaFejsbukKijevMoldavijaDonald TramppožarFrancuskaTajvanVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Iran je upravo potvrdio vesti koje čeka čitav svet! Oglasio se ministar: "Sve počinje u petak"

Iran je upravo potvrdio vesti koje čeka čitav svet! Oglasio se ministar: "Sve počinje u petak"

Blic pre 1 minut
EU obezbedila 90 milijardi evra za Ukrajinu

EU obezbedila 90 milijardi evra za Ukrajinu

Danas pre 36 minuta
Lik Đorđe Meloni izbrisan sa crkvene freske u Rimu nakon kontroverzne restauracije

Lik Đorđe Meloni izbrisan sa crkvene freske u Rimu nakon kontroverzne restauracije

Danas pre 6 minuta
(Video, foto) Najstrašniji udar Putina do sada Ukrajina na kolenima, nemilosrdni napadi ostavili milione bez struje i grejanja…

(Video, foto) Najstrašniji udar Putina do sada Ukrajina na kolenima, nemilosrdni napadi ostavili milione bez struje i grejanja na -25: "Ovo je ratni zločin!"

Blic pre 26 minuta
Tri sestre skočile sa devetog sprata: Roditelji im oduzeli telefon, pa odlučile da se ubiju, ocu pre skoka u smrt ostavile…

Tri sestre skočile sa devetog sprata: Roditelji im oduzeli telefon, pa odlučile da se ubiju, ocu pre skoka u smrt ostavile oproštajnu poruku

Blic pre 26 minuta