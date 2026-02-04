Kako danas izgleda Ivanovsko – vojska objavila snimak; Lavrov: Mir za Zelenskog kraj političke karijere

Rat u Ukrajini – 1.442. dan. U Abu Dabiju je završen prvi sastanak u okviru nove runde mirovnih pregovora u kojima učestvuju delegacije iz Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije. Razgovori se nastavljaju sutra.

Tramp i Si razgovarali o ratu u Ukrajini Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je tokom današnjeg telefonskog razgovora sa kineskim liderom Si Đinpingom razgovarao, posebno, o rusko-ukrajinskom ratu. "Upravo sam završio odličan telefonski razgovor sa kineskim liderom Sijem. Bio je to dug i temeljan razgovor koji je obuhvatio mnoge važne teme, uključujući trgovinu, vojna pitanja, aprilsko putovanje u Kinu (kojem se veoma radujem), Tajvan, rat između Rusije