Srbija i UAE potpisali Sporazum o razmeni iskustava i modernizaciji dve vlade

Generalni sekretar Vlade Srbije Petar Janjić i ministarka i generalna sekretarka Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata Marjam Al Hamadi potpisali su u Dubaiju sporazum o razmeni iskustava i modernizaciji dve vlade.

Potpisivanjem sporazuma nastavlja se i dodatno produbljuje strateško partnerstvo dve države, uz jasan fokus na jačanje kapaciteta savremene, digitalne i inovativne državne uprave. Kako se navodi u saopštenju Vlade, cilj sporazuma je uspostavljanje institucionalizovane saradnje u oblastima od ključnog značaja za dugoročni razvoj Srbije i njenu transformaciju ka ekonomiji zasnovanoj na znanju, inovacijama i digitalnim tehnologijama. Saradnja će biti usmerena na