Sednica Skupštine Grada Novog Sada, na dnevnom redu planovi generalne regulacije

NOVI SAD - U Novom Sadu danas će biti održana sednica Skupštine grada, a na dnevnom redu je oko 20 tačaka, među kojima je predlog za izmenu i dopunu Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem kao i Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije kompleksa fabrike vode.

Pred odbornicima je o Predlog plana generalne regulacije rekreativnog područja "Štrand-Kabel" u Novom Sadu - lokalitet zelene površine uz kompleks Štranda. Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet kompleksa SPC Sv. Simeon Mirotočivi), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem, Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite