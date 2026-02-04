UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda mirovnih pregovora - ruska delegacija stigla

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.442. dan. Predsednik Volodimir Zelenski najavljuje da će zbog masovnih ruskih udara, rad ukrajinske delegacije u Abu Dabiju biti prilagođen. Rusija će učestvovati u istom sastavu kao i na prethodnoj rundi. U Emirate stiže i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i preduzetnik Džerard Kušner.

Rusija je pokrenula najmasovnije napade na Ukrajinu sa više od 70 balističkih i krstarećih raketa i 450 jurišnih dronova - među ciljevima su bili eneregetski objekti. U noćnim napadima je ranjeno najmanje 12 ljudi u Harkovskoj, Sumskoj i Kijevskoj oblasti i u glavnom gradu. Kijevska termoelektrana Darnica obustavila je rad, a oko 60 odsto potrošača u Harkovskoj oblasti je ostalo bez struje. Udari su nastavljeni i tokom dana. Dve osobe su poginule, a osam je ranjeno