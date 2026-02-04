FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

Posle 14 godina čekanja, Partizan AdmiralBet je u utorak uveče u niškom ''Čairu''' osvojio trofej Superkupa Srbije.

Crno-beli su bili bolji od svog velikog rivala Vojvodine i na kraju trijumfovali dvocifrenom razlikom, rezultatom 34:23. Ujedno je Partizan AdmiralBet izborio plasman u finale Svesrpskog kupa, pa će u sredu od 18 časova, takođe u Nišu, imati priliku da osvoji još jedan trofej, a rival će mu biti Sloga iz Doboja. Naravno, posle večerašnjeg trijumfa nad Vojvodinom, rukometaši Partizan AdmiralBeta su nagrađeni medaljama i pobedničkim peharom za osvajanje Superkupa, a