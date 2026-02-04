FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

Sportske.net pre 15 minuta  |  Sportske.net
FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

Posle 14 godina čekanja, Partizan AdmiralBet je u utorak uveče u niškom ''Čairu''' osvojio trofej Superkupa Srbije.

Crno-beli su bili bolji od svog velikog rivala Vojvodine i na kraju trijumfovali dvocifrenom razlikom, rezultatom 34:23. Ujedno je Partizan AdmiralBet izborio plasman u finale Svesrpskog kupa, pa će u sredu od 18 časova, takođe u Nišu, imati priliku da osvoji još jedan trofej, a rival će mu biti Sloga iz Doboja. Naravno, posle večerašnjeg trijumfa nad Vojvodinom, rukometaši Partizan AdmiralBeta su nagrađeni medaljama i pobedničkim peharom za osvajanje Superkupa, a
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Mondo pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometPartizanNišVojvodina

Sport, najnovije vesti »

Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

Ergin Ataman posle velike pobede Panatinaikosa ušao u verbalni sukob sa novinarima (VIDEO)

Danas pre 26 minuta
FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

Sportske.net pre 15 minuta
Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Mondo pre 35 minuta
Penjaroja: Zaslužili smo pobedu, zbog grešaka u poslednjem minut smo izgubili

Penjaroja: Zaslužili smo pobedu, zbog grešaka u poslednjem minut smo izgubili

Politika pre 15 minuta
Tabela Evrolige: Neverovatno mala razlika između timova koji se bore za doigravanje

Tabela Evrolige: Neverovatno mala razlika između timova koji se bore za doigravanje

Danas pre 1 sat