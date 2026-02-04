Ognjen čeka na debi za Dejvis kup reprezentaciju Srbije: "Veliko je zadovoljstvo igrati za našu zemlju"

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ognjen čeka na debi za Dejvis kup reprezentaciju Srbije: "Veliko je zadovoljstvo igrati za našu zemlju"

Debitant u Dejvis kup reprezentaciji Ognjen Milić rekao je da je veliko zadovoljstvo predstavljati Srbiju na tom takmičenju.

Dejvis kup reprezentcija Srbije već drugi dan vredno trenira u Santijagu za meč prvog kruga kvalifikacija Svetske grupe Dejvis kupa. Selektor Viktor Troicki računa u dublu na braću Sabanov, Ivana i Mateja, a u singlu može da kombinuje iskusnog Dušana Lajovića i mlade nade Branka Đurića i debitanta Ognjena Milića. Branko je debitovao u septembru prošle godine u duelu protiv Turske u Nišu, sada šansu čeka Ognjen. Milić (18) beleži najbolji ranking u karijeri na ATP
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Partizan osvojio Superkup posle 14 godina: Razbio Vojvodinu u Nišu, odmah igra za još jedan trofej

Mondo pre 1 sat
FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

FOTO GALERIJA - Slavlje Partizan AdmiralBeta u ''Čairu''

Sportske.net pre 2 sata
„Činjenica da je Đoković imao pad u drugom i trećem setu govori da je i on ljudsko biće“

„Činjenica da je Đoković imao pad u drugom i trećem setu govori da je i on ljudsko biće“

Danas pre 7 sati
Haos na mostu Gazela: Zapalio se kombi, obustavljen saobraćaj ka Nišu, velike kolone vozila u Beogradu (VIDEO)

Haos na mostu Gazela: Zapalio se kombi, obustavljen saobraćaj ka Nišu, velike kolone vozila u Beogradu (VIDEO)

RINA pre 1 dan
Pretio pištoljem u kladionici u centru Niša

Pretio pištoljem u kladionici u centru Niša

Južne vesti pre 1 dan
Vojvodina bez Superkupa: Partizan posle 14 godina uzeo trofej i ušao u prvo finale Svesrpskog kupa

Vojvodina bez Superkupa: Partizan posle 14 godina uzeo trofej i ušao u prvo finale Svesrpskog kupa

Dnevnik pre 1 dan
Novosađani ostali bez trofeja - Partizan osvojio Superkup Srbije

Novosađani ostali bez trofeja - Partizan osvojio Superkup Srbije

RTV pre 4 sati

Ključne reči

TenisNišViktor TroickiDejvis KupATPDušan LajovićTurska

Najnovije vesti »

Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Uhapšen službenik poljskog ministarstva! Sumnja se da je špijunirao za Ruse!

Kurir pre 23 minuta
Tramp: Vreme je da se Amerikanci oslobode Epstinovih dosijea

Tramp: Vreme je da se Amerikanci oslobode Epstinovih dosijea

Politika pre 13 minuta
Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Klintonovi moraju da svedoče u aferi Epstin, iako su mesecima odbijali

Politika pre 28 minuta
Ognjen čeka na debi za Dejvis kup reprezentaciju Srbije: "Veliko je zadovoljstvo igrati za našu zemlju"

Ognjen čeka na debi za Dejvis kup reprezentaciju Srbije: "Veliko je zadovoljstvo igrati za našu zemlju"

Telegraf pre 13 minuta
EU razmatra kineske predloge carina na mlečne proizvode

EU razmatra kineske predloge carina na mlečne proizvode

Telegraf pre 28 minuta