Još tri dana, zbog velikog interesovanja: U Somboru produžen rok za podnošenje prijava za upis bespravno izgrađenih objekata…

ZBOG velikog interesovanja, u Somboru je rok za podnošenje prijava za upis bespravno izgrađenih objekata, produžen za tri dana. Zbog velikog interesovanja, prijave se mogu podnositi do nedelje, 8. februara u ponoć.

FOTO: Vikipedija Za sve građane koji nisu u mogućnosti da samostalno urade prijavu putem digitalne platforme – na linku svojnasvome.gov.rs, pravna i tehnička pomoć biće omogućena u zgradi Gradske uprave – Županija, u sobi broj 9 u prizemlju i sobama 142, 146 i 148 na prvom spratu u petak 6. februara od 8 do 18 časova, u subotu, 7. februara od 8 do 15 časova i u nedelju, 8. februara od 8 do 24 časa.