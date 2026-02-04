Vašington igra protiv Panatinaikosa? Oglasio se trener Partizana i dao nadu "grobarima"

PARTIZAN se nakon tesnog poraza od Makabija vratio u Beograd gde čeka Panatinaikos u 27. kolu Evrolige.

FOTO: ATA images Uoči meča protiv grčkog velikana trener crno-belih, Đoan Penjaroja, govorio je za medije. - Nova velika utakmice, 24 sata posle utakmice sa Makabijem, treba da se oporavimo dobro, nemamo mnogo vremena, ali treba da budemo spremni i da odigramo dobar meč protiv jednog od najvećih timova u takmičenju i jednog od glavnih konkurenata za titulu. - To je različita situacija u odnosu na Panatinaikos. Mi smo vodili i izgubili na kraju, a oni su pobedili, a