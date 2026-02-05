Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u Beogradu, priveden osumnjičeni

BBC News pre 34 minuta

Goran Sivački Čola puni dvorane već duže od pola veka

Dan pošto je na kuću čuvenog pevača Zdravka Čolića u beogradskom naselju Dedinje bačena ručna bomba, policija je privela osumnjičenog.

Uhapšen je 32-godišnjak, osumnjičen za ovo nedelo, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

Traga se za još jednom osobom, dodao je.

Bomba je bačena u dvorište kuće pevača 3. februara rano ujutro.

Niko nije povređen.

Osnovano se sumnja da su osumnjičeni S. M. i još jedna osoba za kojom se traga, oko 4.52 časa, došli do porodične kuće Čolića na Dedinju gde su aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište i tom prilikom naneta je materijalna šteta, dodao je ministar policije.

Dačić nije rekao šta su mogući motivi napada.

Čolić je izjavio da su svi članovi njegovi porodice dobro i da se čeka policijski izveštaj, napominjući da je on trenutno van zemlje.

„Nalazim se u Zagrebu, gde završavam poslednje pesme za novi album.

„U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro“, izjavio je pevač za TV Una.

Fonet Uviđaj u dvorištu Zdravka Čolića na Dedinju

Fonet

Zdravko Čolić jedna je od najvećih muzičkih zvezda sa područja bivše Jugoslavije.

Rođeni Sarajlija (75) decenijama živi u Beogradu.

Njegova karijera, duža od pola veka sa desetinama vanvremenskih hitova, uglavnom je prošla bez skandala.

Prvi zvanični nastup Čolić je imao 1969. godine u grupi Ambasadori.

Dve godine kasnije, upoznao je Kornelija Kovača, koji ga je pozvao u tada poznatu Korni grupu, ali je u njoj ostao tek šest meseci.

Posle neuspeha sa grupama, Čolić se odlučio na solo karijeru.

Nastupio je na festivalu Vaš šlager sezone u Sarajevu 15. aprila 1972. godine sa pesmom Sinoć nisi bila tu Kemala Montena, osvojivši treće mesto.

Pesma je postala veliki hit u celoj tadašnjoj Jugoslaviji, i od tog trenutka počinje meteorski uson ovog pevača.

Oprobao se i na Pesmi Evrovizije 1973. godine sa pesmom Gori vatra, ali je bio pretposlednji.

Ipak, za Čolića to nije bio potpuni neuspeh jer je potpisao ugovor sa producentskom kućom Warner Brothers.

Tako je Čolić za njih snimio četiri singla, dva na nemačkom i dva na engleskom jeziku.

Ali tu i završava njegova glasno najavljivana inostrana karijera u inostranstvu jer Čola nije želeo da živi u Nemačkoj.

Na njegovim nemačkim pločama Zdravko Čolić je potpisan kao Dravco, jer je nemačkim urednicima njegovo ime bilo komplikovano za izgovor.

Čolić je prodao milione primeraka ploča u Jugoslaviji (i šire) i danas se smatra jednim od najvećih i najpopularnijih pevača Balkana svih vremena.

