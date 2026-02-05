Ponovo podignuta optužnica u slučaju devojčice Danke Ilić: Mediji

BBC News pre 35 minuta | Milica Radenković Jeremić -

Šta se desilo dvogodišnjoj Danki Ilić iz Bora? Skoro dve godine na to pitanje nema odgovora.

Slučaj koji je marta 2024. potresao Srbiju i region do danas nije dobio epilog, iako se činilo da je posle desetodnevne potrage rešen.

Najviši zvaničnici Srbije, među kojima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govorili su da je „devojčica ubijena".

Dvojica radnika borskog Vodovoda optužena su za ubistvo devojčice čije telo još nije pronađeno.

Optužnici je prethodila smrt brata jednog od osumnjičenih u pritvoru, povlačenje priznanja, i na kraju vraćanje optužnice.

Viši sud u Zaječaru dva puta je potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, ali je Apelacioni sud u Nišu oba puta poništio rešenje o potvrđivanju.

Deset meseci nakon aprila 2024 i poslednje odluke Apelacionog suda da zatraži dopunu istrage i optužnice, ona je opet podignuta, preneli su mediji u Srbiji.

Više javno Tužilaštvo u Zaječaru nije odgovorilo na zahtev BBC-ja na srpskom za potvrdu te informacije.

Najnovijom optužnicom, kako prenosi Radio-televizija Srbije (RTS), Dragijević i Janković su optuženi za teško ubistvo, dok je Radoslav Dragijević, Dejanov otac, optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć izvršiocu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. u Banjskom polju najpre automobilom državnog preduzeća „Vodovod“, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo, a potom njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Priznanje okrivljenog, bez ikakve potkrepe u vidu materijalnih tragova, svedočenja drugih svedoka, ili drugih dokaza, nije dovoljno za opravdanu sumnju, rekao je u aprilu 2025. advokat Aleksandar Milosavljević, za BBC na srpskom.

Danka Ilić nestala je u naselju Banjsko Polje sa porodičnog imanja na koje ju je dovela majka, zajedno sa trogodišnjim bratom.

Prema rečima majke, deca su se igrala, a Danka je nestala u trenutku kada se ona okrenula da da sinu vodu.

Nekoliko sati od prijave nestanka, u Srbiji je prvi put aktiviran sistem za hitno obaveštavanje javnosti Pronađi me, nastao po uzoru na Amber alert.

Na sajtu nestalisrbija.rs/pronadji-me, u odeljku 'NESTALE OSOBE' nema imena i fotografije Danke Ilić.

Da li je moguća optužnica za ubistvo, a da tela nema

Za podizanje optužnice za ubistvo potrebna je opravdana sumnja, odnosno „skup činjenica i okolnosti koje neposredno ukazuju da je određeno lice izvršilo krivično delo", kaže Radovan Lazić.

Apelacioni sud u rešenju piše da „nema očevidaca događaja, kao ni materijalnih dokaza" da je ubistva bilo i kako je izvršeno.

„Nema dokaza o kontaktu vozila sa telom deteta, nema bioloških tragova... unutar prtljažnika.

„Telo deteta nije pronađeno, odnosno za sada ne postoje dokazi" da je mrtva, piše u rešenju Apelacionog suda u Nišu.

Advokat Milosavljević kaže da i kada neko prizna ubistvo, taj iskaz mora da se proveri, odnosno „mora da se dokaže".

„Toga ovaj put nema.

„Sve što sam video jesu smerovi u kojima bi istraga trebalo da ide, ali ti smerovi nisu dali očekivan rezultat", kaže.

U optužnici se tvrdi i da je jedan od okrivljenih, Dejan Dragijević, premestio telo sa deponije sa bratom Daliborom, kome je zbog pomaganja u prikrivanju ubistva određeno 48-časovnog zadržavanje tokom kojeg je preminuo.

U pritvoru je bio i otac Dejana Dragijevića, Radoslav, optužen zbog neprijavljivanja i pomoći učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Pošto su njegovi sinovi uhapšeni, Radoslav Dragijević je premestio telo devojčice na „nepoznato mesto", navodi se u optužnici.

BBC Kad je porodica prijavila da Danke Ilić nema, u Srbiji je prvi put pušten sistem Pronađi me, koji obaveštava korisnike mobilnih telefona o nestanku deteta. Ovo je SMS poruka koju su dobili svi korisnici svih mreža mobilne telefonije

Šta je pisalo u prvobitnoj optužnici?

U prvobitnoj optužnici bilo je navedeno da je „nesumnjivo" dokazano da je službeno vozilo u kojem su bili okrivljeni jedino bilo „u kritično vreme” na mestu gde je poslednji put viđena Danka Ilić.

„Nesporno" je i da su oni došli i zadržali se pored deponije na Starobanjskom putu, tvrdi se u optužnici.

U optužnici se navode izjave više svedoka koji potvrđuju da su na ulici videli devojčicu koja liči na Danku Ilić, mada nisu mogli sa sigurnošću da kažu tačno u koje vreme.

Dokazi su dobijeni i na osnovu snimaka sa kamera postavljenih na okolnim kućama i GPS (uređaj elektronskog praćenja) veštačenja kretanja vozila.

Prema tim snimcima, Ulicom vojvode Radomira Putnika u Banjskom Polju, gde je, prema optužnici, Danka Ilić udarena kolima, kretala se osoba visine „karakteristične" za „dečiji uzrast".

Istom ulicom kretalo se vozilo u kome su bili radnici Vodovoda, pokazuju snimci sa kamare.

Iz optužnice proizilazi da je auto udario devojčicu, posle čega se zaustavilo u periodu od 90 sekundi, između 13:52 do 13:53 sati.

Tada su se „okrivljeni dogovorili da uklone telo deteta, da je, ukoliko je živa, ubiju i sakriju telo".

Postoje snimci na kojima se vidi da su dvojica radnika, tri dana posle nestanka devojčice, oprali vozilo sa spoljne strane, takođe se navodi u optužnici.

Majka Danke Ilić, Ivana, rekla je u septembru 2024. godine da su „tužilaštvo i policija uradili posao kako treba" i da „optužnicu nisu podigli bez dokaza", preneo je beogradski dnevni list Blic.

Zašto je Apelacioni sud vratio optužnicu na novo odlučivanje?

Apelacioni sud zatražio je da se o optužnici izjasni promenjeno veće Višeg suda u Zaječaru.

Od novog veća se traži da se sprovede istraga rekonstrukcijom događaja „u identičnim meteorološkim uslovima, doba dana i pri identičnom međusobnom položaju objekata i vozila" i da se ponovo ispita majka Danke Ilić kao svedokinja.

Novo veće treba da „iznese jasne, dovoljne i pravilne razloge o postojanju opravdane sumnje", piše.

„Prvostepeni sud se prilikom potvrđivanja optužnice upuštao i u ocenu dokaza, a to nije trebalo da radi, već je trebalo da navede dokaze koji potkrepljuju opravdanu sumnju", objašnjava tužilac Lazić rešenje Apelacionog suda.

Viši sud u Zaječaru nije odgovorio na pitanja BBC-ja na srpskom.

Mnogo preokreta tokom godinu dana

Od priznanja do povlačenja krivice

Da je Danka Ilić ubijena, saznalo se od predsednika Srbije Aleksandra Vučića na sednici vlade kojoj je prisustvovao 4. aprila prošle godine.

On je tada rekao da je policija uhapsila dve osobe koje su ubile Danku Ilić.

Dvojica uhapšenih radnika Vodovoda priznali su zločin i detaljno opisali način na koji su ga izvršili, rekao je Bratislav Gašić, tadašnji ministar unutrašnjih poslova.

U optužnici, koju je Apelacioni sud vratio na dopunu, citirane su reči okrivljenih date na prvim saslušanjima pred policijom i tužilaštvom u kojima priznaju zločin.

Optuženi su povukli priznanje nekoliko nedelja kasnije, rekavši da tog dana jesu bili u Ulici vojvode Radomira Putnika, ali da nisu videli Danku.

Potvrdili su i da su zastali kod deponije, ali ne da bi bacili telo, već da bi jedan od njih obavio telefonski razgovor.

Ubistvo su priznali jer su ih prethodno tukli, tvrdili su pred tužiocem, citira se u optužnici.

„Okrivljeni imaju povrede, imamo dokaze o njima, postoji medicinska dokumentacija", kaže advokat Milinko Jovanović za BBC na srpskom.

On zastupa Radoslava Dragijevića.

Smrt u policiji

Dalibor Dragijević, brat optuženog Dejana, preminuo je u Policijskoj upravi u Boru, pošto je zadržan zbog sumnje da je pomogao posle ubistva.

U postupku je utvrđeno da je smrt D. D. nastupila nasilnim putem, navedeno je u pisanim odgovorima Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Nišu za BBC na srpskom, posle objavljivanja ovog teksta.

U prvom saopštenju Ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je Daliboru Dragijeviću „pozlilo".

„Uprkos pravovremenom reagovanju policijskih službenika i lekara Doma zdravlja u Boru koji su pokušali reanimaciju, on je u 3:10 sati preminuo, a lekari mrtvozornici su konstatovali prirodnu smrt”, saopštio je MUP.

Nedeljnik Radar, međutim, objavio je pojedinosti obdukcionog nalaza, navodeći „brojne povrede na telu" Dragijevića.

„Smrt je nasilna i nastupila je usled poremećaja disanja i cirkulacije zbog višestrukih nagnječenja mekog tkiva i preloma kostiju", piše u obdukcionom nalazu.

Iz niškog VJT za BBC na srpskom su 10. aprila 2025. saopštili da su od Sektora unutrašnje kontrole dobili izveštaje i da rade na prikupljanju dokaza.

Oni nisu hteli da otkriju više detalja kako se ne bi ometao ovaj postupak, koji je u predistražnoj fazi.

Nastavak postupka

„Mi za sada nemamo dokaza o smrti Danke Ilić.

„Taj dokaz ne mora da bude njeno telo, ali moraju da postoje materijalni dokazi, biološki tragovi koji potvrđuju da dete nije živo", kaže advokat Milinko Jovanović.

Iz rešenja Apelacionog suda u Nišu, dodaje, „proizilazi i da treba da bude obustavljen krivični postupak" protiv njegovog klijenta.

„Zakon oslobađa bliske krvne srodnike ako ne prijave ili ako posle izvršenja dela pomognu.

„Čak i da je to učinio, zbog toga ne može da odgovara", kaže.

Posle ovakve odluke Apelacionog suda u Nišu, bilo bi očekivano da se istraga dopuni, objašnjava Radovan Lazić.

„Ovaj postupak je kontaminiran od početka, kada su najviši državni funkcioneri počeli da daju detalje o njemu.

„Javnost nije čula tužioca", kaže Lazić.

U međuvremenu, izvršena je rekonstrukcija zločina, istraga je dopunjena i rezultat toga je najnovija optužnica.

