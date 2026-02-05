Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Beta pre 1 sat

Ministar bez portfelja Nenad Popović razgovarao je danas u Moskvi sa ministrom zdravlja Rusije Mihailom Muraškom o unapređenju saradnje u zdravstvu, sa fokusom na vakcinu protiv raka, saopštio je Popovićev kabinet.

"Sa ministrom Muraškom razgovarao sam o primeni najsavremenijih ruskih inovativnih terapija za lečenje onkoloških pacijenata. Pacijenti iz Srbije će, zajedno sa pacijentima iz Rusije, biti među prvima koji će primiti vakcinu protiv raka. Rad na sporazumu o saradnji već je započet i očekuje se da prvi pacijenti iz Srbije dobiju terapiju do kraja ove godine", naveo je Popović u saopštenju. 

Dodao je da će naredni koraci biti realizovani kroz saradnju nadležnih institucija dve zemlje, uz potpisivanje okvirnih sporazuma.

Na sastanku je dogovoreno da u martu predstavnici Ministarstva zdravlja Srbije, članovi Vlade i vodećih zdravstvenih institucija posete ruske institute "P. A. Gercena" i "N. F. Gamaleja", kako bi se upoznali sa celokupnim procesom dijagnostike, lečenja i proizvodnje personalizovanih mRNK vakcina.

"Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u lečenju melanoma. Očekuje se da će postati jedna od najefikasnijih onkoloških terapija u svetu. Trenutno je započeta primena vakcine kod pacijenata sa rakom kože i analiziraju se rezultati, dok se u narednoj fazi očekuje primena kod karcinoma pluća, bubrega, dojke, pankreasa i drugih tumora", rekao je Popović, piše u saopštenju.

(Beta, 05.02.2026)

Povezane vesti »

Popović: Pacijenti iz Rusije i Srbije prvi će primiti vakcinu protiv raka

Popović: Pacijenti iz Rusije i Srbije prvi će primiti vakcinu protiv raka

Ekapija pre 19 minuta
Vakcine protv raka za pacijente iz Srbije u fokusu razgovora ministra Popovića sa ruskim ministrom zdravlja

Vakcine protv raka za pacijente iz Srbije u fokusu razgovora ministra Popovića sa ruskim ministrom zdravlja

Insajder pre 1 sat
Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

NIN pre 55 minuta
Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Serbian News Media pre 1 sat
Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Radio sto plus pre 1 sat
Vakcinu protiv raka pacijenti iz Srbije primiće do kraja godine

Vakcinu protiv raka pacijenti iz Srbije primiće do kraja godine

Sputnik pre 1 sat
Popović u Moskvi o vakcini protiv raka: Prvi pacijenti iz Srbije dobijaju terapiju do kraja ove godine

Popović u Moskvi o vakcini protiv raka: Prvi pacijenti iz Srbije dobijaju terapiju do kraja ove godine

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaVakcinaNenad PopovićRusijazdravstvo

Društvo, najnovije vesti »

Vuletić: Vučićeva tvrdnja da će Srbija gas kupovati sa Evropskom unijom će nasmejati Ruse

Vuletić: Vučićeva tvrdnja da će Srbija gas kupovati sa Evropskom unijom će nasmejati Ruse

Nova ekonomija pre 44 minuta
Vuletić: Vučićeva tvrdnja da će Srbija gas kupovati sa EU je dobra politička izjava, nasmejaće Ruse

Vuletić: Vučićeva tvrdnja da će Srbija gas kupovati sa EU je dobra politička izjava, nasmejaće Ruse

Beta pre 40 minuta
Produžen rok za legalizaciju, do sada podneto više od dva miliona prijava

Produžen rok za legalizaciju, do sada podneto više od dva miliona prijava

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Vuletić: Vučićeva izjava da će se Srbija delimično snabdevati gasom iz EU će nasmejati Ruse

Vuletić: Vučićeva izjava da će se Srbija delimično snabdevati gasom iz EU će nasmejati Ruse

Radio 021 pre 40 minuta
Vuletić: Vučićeva tvrdnja da će Srbija gas kupovati sa EU je dobra politička izjava, nasmejaće Ruse

Vuletić: Vučićeva tvrdnja da će Srbija gas kupovati sa EU je dobra politička izjava, nasmejaće Ruse

N1 Info pre 29 minuta