Ministar Popović sa ministrom zdravlja Rusije o vakcinama protiv raka za pacijente iz Srbije

Beta pre 1 sat

Ministar bez portfelja Nenad Popović razgovarao je danas u Moskvi sa ministrom zdravlja Rusije Mihailom Muraškom o unapređenju saradnje u zdravstvu, sa fokusom na vakcinu protiv raka, saopštio je Popovićev kabinet.

"Sa ministrom Muraškom razgovarao sam o primeni najsavremenijih ruskih inovativnih terapija za lečenje onkoloških pacijenata. Pacijenti iz Srbije će, zajedno sa pacijentima iz Rusije, biti među prvima koji će primiti vakcinu protiv raka. Rad na sporazumu o saradnji već je započet i očekuje se da prvi pacijenti iz Srbije dobiju terapiju do kraja ove godine", naveo je Popović u saopštenju.

Dodao je da će naredni koraci biti realizovani kroz saradnju nadležnih institucija dve zemlje, uz potpisivanje okvirnih sporazuma.

Na sastanku je dogovoreno da u martu predstavnici Ministarstva zdravlja Srbije, članovi Vlade i vodećih zdravstvenih institucija posete ruske institute "P. A. Gercena" i "N. F. Gamaleja", kako bi se upoznali sa celokupnim procesom dijagnostike, lečenja i proizvodnje personalizovanih mRNK vakcina.

"Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u lečenju melanoma. Očekuje se da će postati jedna od najefikasnijih onkoloških terapija u svetu. Trenutno je započeta primena vakcine kod pacijenata sa rakom kože i analiziraju se rezultati, dok se u narednoj fazi očekuje primena kod karcinoma pluća, bubrega, dojke, pankreasa i drugih tumora", rekao je Popović, piše u saopštenju.

(Beta, 05.02.2026)