Minstar traži od VST hitne procedure o privremenom upućivanju tužilaca po izmenjenom zakonu

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić danas je, kao član Visokog saveta tužilaštva (VST) po položaju, predložio da se hitno sprovedu neophodne procedure kako bi Savet u zakonskom roku doneo odluke o privremenom upućivanju javnih tužilaca u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) upozorilo je ranije da će zbog tih izmena zakona ostati bez 11 javnih tužilaca koji su na privremenom upućivanju, uz ocenu da će time i rad tužilaštva biti ozbiljno ugrožen i gotovo onemogućen, posebno u najtežim krivičnim predmetima.

Vujić je, kako je prenelo Ministarstvo u saopštenju, predložio da se tužiocima koji su privremeno upućeni, u ponedeljak 9. februara upute pozivi da VST hitno dostave svoju pisanu saglasnost za upućivanje, najkasnije do 19. februara, te da se za 20. februar zakaže sednica na kojoj bi Savet mogao blagovremeno da donese potrebne odluke u okviru zakonskog roka.

"Budući da službeno boravi u inostranstvu, ministar pravde je ove predloge uputio dopisom predsedniku i članovima Saveta, uz dodatni predlog da se članovi Saveta o njima izjasne na sednici zakazanoj za 6. februar", dodaje se u saopštenju.

Ministar je naveo da je prema novousvojenim zakonskim rešenjima utvrđena obaveza da se sva aktuelna privremena upućivanja moraju preispitati, odnosno da će se javni tužioci koji su trenutno privremeno upućeni vratiti u matična javna tužilaštva ukoliko VST ne donese odgovarajuću odluku u roku od 30 dana od dana stupanja zakona na snagu.

"Imajući u vidu imperativni zakonski rok, potrebu očuvanja kontinuiteta rada javnih tužilaštava, kao i obavezu Saveta da bez odlaganja obezbedi primenu novih zakonskih rešenja, ministar pravde je naglasio da bi nepostupanje u propisanom roku dovelo do automatskog prestanka važećih upućivanja po sili zakona, što bi moglo da izazove ozbiljne organizacione posledice u radu javnotužilačke organizacije", piše u saopštenju.

Ministar pravde je u svom dopisu predložio da VST na sutrašnjoj sednici usvoji zaključak, u čijoj se prvoj tački konstatuje da su izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu propisane nove nadležnosti Saveta u pogledu donošenja odluka o privremenom upućivanju javnih tužilaca, kao i obaveza preispitivanja svih postojećih privremenih upućivanja u zakonom propisanom roku.

U drugoj tački zaključka se navodi da VST nalaže da se 9. februara uputi poziv svim javnim tužiocima koji su trenutno privremeno upućeni u drugo javno tužilaštvo da Savetu dostave pisanu saglasnost za privremeno upućivanje, najkasnije do 19. februara.

Zaključak koji je predložio u trećoj tački predlaže da VST odlučuje da se sednica Saveta, na kojoj će se razmatrati i donositi odluke o privremenim upućivanjima javnih tužilaca u skladu sa izmenama zakona, zakaže za 20. februar.

Visoki savet tužilaštva, po predlogu Vujića, zadužuje sekretarijat Saveta da bez odlaganja preduzme sve neophodne administrativne i organizacione radnje radi sprovođenja ovog zaključka i blagovremenog postupanja u okviru zakonskog roka, a poslednja tačka navodi da zaključak stupa na snagu danom donošenja.

(Beta, 05.02.2026)