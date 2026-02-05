"Čim sam čuo da je na čolinu kuću bačena bomba rekao sam: - selim se" Saša Kovačević o Zdravku, svadbi sa Zoranom i porođaju Milice Todorović: "Zvao sam je dok je bila pod anestezijom" (video)
Blic pre 2 sata
Spomenuo je potencijalno venčanje na Tajlandu i naglasio opušten pristup tome.
Izrazio je zahvalnost na dobrom zdravlju. Pevač Saša Kovačević pojavio se večeras u javnosti, te pred pripadnicima sedme sile otkrio da je bio u šoku kad je čuo da je na kuću njegovog starijeg kolege Zdravka Čolića bačena bomba. Spomenuo je i porođaj koleginice Milice Todorović, te istakao da ju je zvao dok je bila u bolnici. Saša se prvo dotakao predstojećeg koncerta u Beogradu i kolega. - Non-stop radim na koncertu, od 7 ujutru. Normalno da će biti after odličan,