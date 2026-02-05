Svet je od danas postao opasnije mesto: Nema više crvene linije, rat može da počne, dve najmoćnije sile upravo donele odluku koja može skupo da košta celu planetu

Blic pre 2 sata
Svet je od danas postao opasnije mesto: Nema više crvene linije, rat može da počne, dve najmoćnije sile upravo donele odluku…
Ukrajinski slučaj ukazuje na složenost međunarodnih sporazuma o upravljanju nuklearnim arsenalima i njihovim vojnim, političkim i moralnim implikacijama Učešće i potencijalno uključivanje drugih velikih nuklearnih sila, poput Kine, dodatni su izazov u usklađivanju budućih međunarodnih sporazuma Poslednji sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja - Novi START - između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Rusije istekao je danas. To znači da prvi put za više od 50
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: SAD i Rusija ne bi trebalo da produžavaju START sporazum već da postignu novi

Tramp: SAD i Rusija ne bi trebalo da produžavaju START sporazum već da postignu novi

RTV pre 17 minuta
Tramp: Ne treba produžavati START, već napraviti novi sporazum sa Rusijom

Tramp: Ne treba produžavati START, već napraviti novi sporazum sa Rusijom

Sputnik pre 41 minuta
Istekao poslednji nuklearni sporazum SAD i Rusije! Oglasio se Tramp: Treba nam novi ugovor koji može trajati dugo

Istekao poslednji nuklearni sporazum SAD i Rusije! Oglasio se Tramp: Treba nam novi ugovor koji može trajati dugo

Kurir pre 17 minuta
"Rusija mora da bude obuzdana"! Ukrajinski ministar: Moskva nema novca za novu stratešku trku u naoružanju

"Rusija mora da bude obuzdana"! Ukrajinski ministar: Moskva nema novca za novu stratešku trku u naoružanju

Kurir pre 2 sata
Kraj jedne ere nuklearne kontrole: Gotov sporazum SAD i Rusije, da li nuklearna trka tek sada počinje?

Kraj jedne ere nuklearne kontrole: Gotov sporazum SAD i Rusije, da li nuklearna trka tek sada počinje?

Euronews pre 3 sata
Tri, četiri, sad! Upravo startuje opasna trka najmoćnijih sila – Evropa će biti najugroženija

Tri, četiri, sad! Upravo startuje opasna trka najmoćnijih sila – Evropa će biti najugroženija

Sputnik pre 3 sata
Putin nema novca za novu stratešku trku u naoružanju: "Moskva mora i može biti obuzdana"

Putin nema novca za novu stratešku trku u naoružanju: "Moskva mora i može biti obuzdana"

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KinaRusija

Svet, najnovije vesti »

„To nije ozbiljno, to je patetična diplomatija“: Lavrov o francuskom pokušaja obnavljanja dijaloga sa Rusijom

„To nije ozbiljno, to je patetična diplomatija“: Lavrov o francuskom pokušaja obnavljanja dijaloga sa Rusijom

Danas pre 27 minuta
U Maroku više od 140.000 evakuisanih zbog poplava

U Maroku više od 140.000 evakuisanih zbog poplava

Danas pre 7 minuta
(Video) Komadali ljude i pakovali u tegle kao zimnicu: Zločin otkriven slučajno, u telefonu bračnog para: Pronađeni i recepti…

(Video) Komadali ljude i pakovali u tegle kao zimnicu: Zločin otkriven slučajno, u telefonu bračnog para: Pronađeni i recepti za kuvanje ljudskog mesa

Blic pre 12 minuta
Još jedan svetski moćnik u Epstajnovim fajlovima: Predsednik Svetskog ekonomskog foruma razmenjivao poruke sa pedofilom: "Bio…

Još jedan svetski moćnik u Epstajnovim fajlovima: Predsednik Svetskog ekonomskog foruma razmenjivao poruke sa pedofilom: "Bio sam nesvestan"

Blic pre 22 minuta
Turiste na leto čeka katastrofa zbog EES sistema. Aerodromi upozorili putnike: "Bojimo se da će biti samo gore"

Turiste na leto čeka katastrofa zbog EES sistema. Aerodromi upozorili putnike: "Bojimo se da će biti samo gore"

Blic pre 27 minuta