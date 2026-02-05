Beogradski studenti i građani ustali protiv obeležavanja Nedićeve godišnjice

Zborova opština Stari grad, Zvezdara i Zemun, plenumi studenata Filološkog, Hemijskog i Fakulteta za fizičku hemiju, kao i Studentsko-kulturnog centra u blokadi, okupili su se večeras u centru Beograda kako bi se usprotivili obeležavanja godišnjice samoubistva predsednika kolaboracionističke vlade u Drugom svetskom ratu Milana Nedića. Oni su prošetali od Studenskog trga do zgrade u kojoj je Nedić izvršio samoubistvo, uzvikujući „sluga okupatora“ i „služio je