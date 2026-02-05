Istoričar Milivoj Bešlin: Studentski pokret popravio društvo, režim primenjuje državni terorizam

Zahvaljujući pobuni koju je započeo studentski pokret, kao najistaknutiji društveni pobunjenički pokret u modernoj istoriji, Srbija je već dobila nesumnjivo bolje društvo, desila se emancipacija i ljudi su masovno oslobođeni straha, ali smo istovremeno dobili i mnogo goru državu, izjavio je istoričar Milivoj Bešlin.

Bešlin je sinoć na tribini u Novom Sadu, pod naslovom „Nacionalizam, fašizam, oslobođenje, kuda dalje sa protestima?“, rekao da su danas najaktuelnija pitanja da li se taj pobunjenički emancipatorski pokret gasi ili prelazi u neku drugu formu, kao i da li režim konsoliduje svoje redove i hoće li uspeti da vrati deo urušenog legitimiteta. „Oni u tom pokušaju da nam pokažu da su vratili na staro, pojačavaju mere represije koje sada zaista već prelaze u ono što se