Osuđena tužiteljka u bekstvu, predsednik Crne Gore traži smene

Danas pre 25 minuta  |  Beta
Osuđena tužiteljka u bekstvu, predsednik Crne Gore traži smene

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je izjavio da bekstvo pravosnažno osuđene bivše tužiteljke Lidije Mitrović više nije incident, već „obrazac ponašanja koji urušava poverenje građana i vodi ka potpunom raspadu sistema“.

Za njom je raspisana poternica. Crnogorskim pravosudnim organima prethodno je pobegao Miloš Medenica, osuđen na deset godina i dva meseca zatvora zbog organizovanog kriminala. Njegova majka, Vesna Medenica, dugogodišnja čelnica crnogorskog pravosuđa je osuđena na deset godina zatvora. U oba slučaja presude su prvostepene. Njemu je bio određen pritvor do pravosnažnosti, ali njoj nije. „Država koja ne ume da sprovede presudu, izgubila je autoritet. Premijer treba da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Idem da nastavim ono što sam počela..." Bivša tužiteljka za kojom je raspisana poternica u Crnoj Gori ostavila pismo pre…

"Idem da nastavim ono što sam počela..." Bivša tužiteljka za kojom je raspisana poternica u Crnoj Gori ostavila pismo pre bekstva

Blic pre 2 sata
"Građani gledaju kako pravna država prestaje da postoji" Haos u Crnoj Gori, Milatović udario na Spajića: Premijer da smeni…

"Građani gledaju kako pravna država prestaje da postoji" Haos u Crnoj Gori, Milatović udario na Spajića: Premijer da smeni odgovorne odmah ili da sam preuzme odgovornost!

Blic pre 3 sata
Raspisana poternica za bivšom crnogorskom tužiteljkom Lidijom Mitrović

Raspisana poternica za bivšom crnogorskom tužiteljkom Lidijom Mitrović

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraOrganizovani kriminalJakov Milatović

Sport, najnovije vesti »

Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Mirko Poledica: „Srpski fudbal je prevara“

Danas pre 5 minuta
Arbeloa trlja ruke, kvartet ponovo u timu

Arbeloa trlja ruke, kvartet ponovo u timu

Sportske.net pre 1 sat
Osuđena tužiteljka u bekstvu, predsednik Crne Gore traži smene

Osuđena tužiteljka u bekstvu, predsednik Crne Gore traži smene

Danas pre 25 minuta
Počela takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama - prvo, pa karling!

Počela takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama - prvo, pa karling!

Sportske.net pre 30 minuta
Poznati finalisti EFL Kupa (VIDEO)

Poznati finalisti EFL Kupa (VIDEO)

Danas pre 1 sat