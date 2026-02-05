Osuđena tužiteljka u bekstvu, predsednik Crne Gore traži smene

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je izjavio da bekstvo pravosnažno osuđene bivše tužiteljke Lidije Mitrović više nije incident, već „obrazac ponašanja koji urušava poverenje građana i vodi ka potpunom raspadu sistema“.

Za njom je raspisana poternica. Crnogorskim pravosudnim organima prethodno je pobegao Miloš Medenica, osuđen na deset godina i dva meseca zatvora zbog organizovanog kriminala. Njegova majka, Vesna Medenica, dugogodišnja čelnica crnogorskog pravosuđa je osuđena na deset godina zatvora. U oba slučaja presude su prvostepene. Njemu je bio određen pritvor do pravosnažnosti, ali njoj nije. „Država koja ne ume da sprovede presudu, izgubila je autoritet. Premijer treba da