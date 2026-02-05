„Peta gimnazija nalik na staljinistički gulag, u kojem je diktator poslao upravnika da ih pokori i slomi duh“: Organizovan protest ispred Pete gimnazije

Inicijativa roditelja, učenika i podržavalaca Pete beogradske gimnazije organizovali su večeras skup ispred te škole kako bi izrazili negodovanje zbog poteza vršioca dužnosti direktorke Danke Nešović i poslali poruku „diktatorskom režimu da im ne pada napamet da savijaju kičmu“.

Na skupu je rečeno da je Peta gimnazija poznata kao škola koja, uz znanje, stvara slobodnomisleće mlade ljude, a da je sada više nalik na „staljinistički gulag, u kojem je diktator poslao upravnika da ih pokori i slomi duh“. Kritikovana je i odluka da se Nešović nađe među dobitnicima Svetosavske nagrade. Skup se održava i u znak podrške učeniku Lazaru Zgonjaninu, koji je za N1 govorio o tome čime je Nešović zaslužila Svetosavsku nagradu. Advokat Saveta roditelja
