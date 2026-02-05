Poznati finalisti EFL Kupa (VIDEO)

Danas pre 2 sata  |  V. R.
Poznati finalisti EFL Kupa (VIDEO)

Fudbaleri Mančester sitija savladali su na domaćem terenu ekipu Njukasla u revanš meču polufinala EFL Kupa rezultatom 3:1.

Tim koji sa klupe predvodi Pep Gvardiola je slavio i u prvom susretu sa 2:0, pa je ovim trijumfom samo potvrdio prolaz u finale. Sve je bilo rešeno još tokom prvog poluvremena. Marmuš je bio strelac u 7. i 29. minutu, kao i Rejnders u 32. minutu za „Građane“, dok je počasni gol za Njukasl postigao Elanga u 62. minutu. Mančester siti će se za trofej boriti protiv ekipe Arsenala koja je u polufinalnom dvomeču savladala Čelzi. Finale je na programu 22. marta na
Politika pre 1 sat
Sportske.net pre 31 minuta
Danas pre 1 sat
Sportske.net pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Danas pre 1 sat