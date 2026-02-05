Fudbaleri Mančester sitija bolji od Njukasla za finale Liga kupa

Mančester siti će u finalu igrati protiv Arsenala, koji je bio bolji od Čelsija ukupnim rezultatom 4:2.

MANČESTER – Fudbaleri Mančester sitija plasirali su se u finale Liga kupa, pošto su večeras u polufinalu pobedili branioca trofeja Njukasl ukupnim rezultatom 5:1. Siti je u revanš meču na svom terenu trijumfovao rezultatom 3:1, dok je u prvoj utakmici bilo 2:0. Golove za Siti su postigli Omar Marmuš u sedmom i 29. minutu i Tidžani Rejnders u 32. minutu. Strelac jedinog pogotka za Njukasl bio je Entoni Elanga u 62. minutu. Mančester siti će u finalu igrati protiv